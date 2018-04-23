Мегион, Югра, 23 апреля, 2018, 18:48 — ИА Регнум. Прокуратура и СКР Ханты-Мансийского автономного округа проводят проверку в связи с обращением жительницы города Мегиона с жалобой на противоправные действия прокурора города. Женщина написала заявление в полицию на властного соседа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Югры.

Цитата из х/ф «Левиафан». Реж. Андрей Звягинцев. 2014. Россия Чиновники-беспредельщики

Соседка прокурора города Мегиона утверждает, что тот её избил из-за бытового конфликта с его супругой. Якобы 12 апреля она поругалась с женой главы местного надзорного ведомства по поводу уборки на лестничной площадке.

«Он взял меня за волосы и несколько раз ударил головой о стену. Потом буквально прошелся по моей дочке, которая ползала на полу, а мне сказал, что за свою семью готов убить», — сообщила соседка Ura.ru.

Пострадавшая говорит о полученной черепно-мозговой травме и о прохождении лечения вместе с маленькой дочкой, которой якобы нанесли сильный ушиб ноги и психологическую травму.

Прокуратура ХМАО заявляет, что в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностного лица и объективности доводов заявителя.

«Факты нарушений закона бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры независимо от должностного положения виновных лиц», — напомнили в надзорном ведомстве.

Накануне инспекторы дорожно-патрульной службы города Сургута задержали бывшего заместителя прокурора города. По сообщению «К-Информ» от 23 апреля, постовые остановили на улице Быстринской автомобиль «Мазда». Водитель имел признаки алкогольного опьянения, но отказался пройти алкотестер, не сделано и медицинское освидетельствование. Однако нарушитель не постеснялся представиться заместителем прокурора по Сургуту с требованием немедленно его отпустить.

Как пояснили в прокуратуре ХМАО, гражданин, который козырял должностью, действительно до недавнего времени был сотрудником прокуратуры. Но его уволили из ведомства. В отношении нарушителя собран административный материал и передан в Госавтоинспекцию.