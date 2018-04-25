Москва, 25 апреля, 2018, 07:14 — ИА Регнум. Несмотря на то, что Китай не является арктической страной, он стремится к укреплению научных связей с арктическими странами. На эту цель, в частности, работает подписание соглашения между Китаем и Финляндией о создании совместного исследовательского центра при Арктической космической обсерватории. Эту новость и другие главные события арктической повестки обсуждает в своем обзоре корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Местом для строительства центра выбран лапландский город Соданкюля, на его базе в рамках сотрудничества между двумя странами будут проводиться исследования Арктики, мониторинг ее климата, выработка практических действий. Характерно, что Финляндия — не единственный партнер в реализации арктических интересов Китая, так, 16−17 апреля в Пекине прошел семинар, посвященный климатическим исследованиям, и в рамках этого мероприятия китайские и норвежские ученые договорились о совместной работе над системой прогнозирования экстремальных погодных условий в Арктике. Это сотрудничество будет вестись уже на китайской территории, а именно на платформе Международного исследовательского центра Нансен-Чжу.

Изучение Арктики Китаем, равно как и другими азиатскими странами, определяется не только отслеживанием климатических изменений. Научно-техническая инфраструктура и общение с приарктическими государствами могут со временем помочь Азии получить право голоса в вопросах управления регионом, его ресурсами и возможностями морских маршрутов.

Подробнее об этой и других новостях читайте в обзоре: Арктика: Канаде пора помириться с Россией

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