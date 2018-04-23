Кемерово, 23 апреля, 2018, 18:34 — ИА Регнум. Экс-губернатор Кемеровской области, а ныне спикер Совета народных депутатов региона Аман Тулеев в интервью местной телерадиокомпании ТВМ заявил, что планирует завершить политическую карьеру. Он подчеркнул, что устал от политики и не планирует участвовать в осенних выборах в областной парламент, так же как становиться членом Совета Федерации.

Government.ru Аман Тулеев

Тулеев поблагодарил депутатов областного совета, но отметил, что он — «практик, хозяйственник и реалист». А вот информацию о своём отъезде за границу на лечение он опроверг.

«Я не понаслышке знаю, что уважение жителей Кузбасса к Аману Тулееву до трагедии в Кемерове было просто на невероятном уровне. Я не готов оценивать его губернаторскую деятельность, я так понимаю, что там хватает безупречных позитивных результатов. Но то, что его любили простые люди, я фиксировал многократно. И совершенно очевидно, что это не было результатом какого-то пиара. А у таких политиков, пользующихся народной любовью, задача номер один — разобраться с тем, как правильнее выйти на заслуженный отдых», — сказал ИА REGNUM политолог Сергей Шмидт (Иркутск).

Шмидт отмечает, что у него сложилось такое ощущение, что Тулеев имел возможность уйти раньше, инсайдерские источники из Кемерово подтверждают, что это планировалось.

«То есть он не собирался находиться у власти совсем уж до критических возрастных и физических пределов. Но вмешательство судьбы в виде кемеровской трагедии в каком-то смысле перепутало планы Тулеева. Он хотел уйти, выражаясь простым языком, оставив преемника и введя его в курс дел. А тут получилось, что уходить надо, так скажем, «с опережением графика». Потому что после пожара в «Зимней вишне» было принято однозначное решение, что он не остаётся губернатором. В принципе, как я понимаю, Тулеев заслужил бы понимание и уважение, если бы сейчас уже был на пенсии. Но тут неожиданно он совершает этот непонятный манёвр — становится спикером областного парламента и опять оказывается под огнём критики», — высказал свое мнение политолог.

Government.ru Аман Тулеев

Эксперт считает, что сделанное сейчас заявление Тулеева в какой-то мере поможет ему реализовать изначальный замысел — постепенно передать власть, познакомить своего преемника с какими-то тайнами регионального управления.

«Но со стороны это, конечно, выглядит как какие-то зигзаги, колебания, нежелание расставаться с властью. Сейчас у него появился шанс в некотором роде выправить эту ситуацию», — говорит Шмидт.

Новосибирский политолог Сергей Бирюков считает, что речь в данном случае, скорее, идёт о репозиционировании и взятии некоторой паузы в публичной активности.

«В соответствии с новой политической конструкцией, согласованной в Москве, Тулеев и его сторонники из областного совета остаются значимым элементом в системе распределения власти и влияния в регионе, гарантируя на переходный период интересы связанных с ними административных и бизнес-групп», — высказал ИА REGNUM своё мнение Бирюков.

Ещё один политолог Дмитрий Пучкин (Новосибирск) также предположил, что заявление Амана Тулеева о том, что он с сентября прекращает политическую деятельность, является пробным шаром, «чтобы проверить, как на это отреагируют политические элиты Кузбасса».

«Декларируемое Тулеевым отсутствие амбиций вызвано, возможно, неоднозначным отношением некоторых федеральных структур и определённого числа простых кузбассовцев (до этого молчавших почти 20 лет) к его избранию председателем облсовета и к тому, как это было проделано, фактически в режиме спецоперации. Предполагаю, что главными целями экс-губернатора и связанных с ними представителей политического класса будет являться установление контроля над важнейшими решениями администрации Цивилёва (через рекрутирование туда своих людей и через облсовет) и недопущение пересмотра основ проводившейся в регионе Тулеевым в течение длительного времени политики, минимизация возможностей возбуждения новых уголовных дел либо административных разбирательств для того, чтобы выявить возможные злоупотребления. Поэтому ни о каком отъезде в Совет Федерации и речи идти не может», — говорит Пучкин.

Kremlin.ru Сергей Цивилёв

Он считает, что, возможно, Тулеев видит себя «в роли наставника над чужаком, теневым соуправителем региона наряду с Цивилёвым». Получится ли подобный сценарий, продолжил эксперт, зависит от состояния здоровья экс-губернатора, настойчивости правоохранительных органов, перспектив создания зачатков гражданского общества в регионе, появления независимых СМИ и активизации давно уже в основном бездействующих оппозиционных политических партий.

«В Омской области после ухода Леонида Полежаева с поста губернатора на это понадобилось несколько лет, в Кузбассе, учитывая характер регионального политического режима и местного менталитета, на это потребуется куда больше времени, особенно если Цивилёв в своей деятельности будет руководствоваться управленческими практиками Тулеева», — сказал Дмитрий Пучкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Аман Тулеев покинул пост губернатора Кемеровской области 1 апреля 2018 года, спустя неделю после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», унёсшего жизни 60 человек. Почти сразу после отставки стало известно, что Тулеев не собирается уходить на пенсию, а готовится стать председателем областного Совета народных депутатов. Уже 10 апреля кемеровские депутаты проголосовали за нового спикера, отдав ему мандат бывшего депутата Ван Вай Чена.