Москва, 25 апреля, 2018, 06:12 — ИА Регнум. России больше не надо вмешиваться в американские выборы — кроме того, следует признать и покаяться за факт вмешательства, имевший место в 2016 году. Все это следует сделать исключительно в угоду мнению некоторых американских политиков, не предъявивших никаких конкретных доказательств такого вмешательства. В свою очередь, США за подтвержденные доказательствами факты вмешательства в выборы в России и других странах извиняться не собираются.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Вообще-то, многие международные документы содержат уже утвержденные обязательства о невмешательстве во внутренние дела других государств. Было бы неплохо заключить двустороннюю договоренность, подтверждающую все предыдущие обязательства о невмешательстве во внутренние дела, Штатов — в российские, а России — в штатовские. Но поскольку США беззастенчиво присвоили себе право вмешиваться во внутренние дела множества стран, вряд ли они пойдут на подписание такого документа. Остальные требования, которые Россия, по мнению США, обязана удовлетворить для обеспечения нормализации отношений, примерно того же ранга неадекватности.

Каковы они, читайте в статье: Что Россия действительно должна сделать для «улучшения» отношений с США

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