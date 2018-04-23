Рыбинск, Ярославская область, 23 апреля, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Кладбище «Южное» в Рыбинске Ярославской области не имеет собственника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в рыбинской городской прокуратуре.

Pixabay.com Кладбище

Как показала прокурорская проверка, земельный участок, занятый городским кладбищем «Южное», не имеет собственника. На учете в органе, осуществляющем государственную регистрацию права на недвижимое имущество, оно не состоит, межевание земельного участка, занятого кладбищем, не проводилось.

«У кладбища нет границ, а значит, нельзя определить границы его санитарно-защитной зоны. Это препятствует осуществлению санитарного и экологического контроля за местом погребения в целях безопасности жизни и здоровья населения», — сказала корреспонденту ИА REGNUM помощник рыбинского городского прокурора Наталья Холинова.

Городской прокуратурой в Рыбинский суд направлено административное исковое заявление о признании бездействия органа местного самоуправления незаконным.

Прокуроры требуют принять меры по постановке на кадастровый учет и регистрации права собственности на земельный участок.

Так же городская прокуратура Рыбинска обнаружила нарушения в деятельности специализированных служб по вопросам похоронного дела сельских поселений Рыбинского муниципального района. Администрациями поселений Покровское и Каменниковское не разработаны и не утверждены проекты устройства кладбищ, на их территории отсутствуют урны.

Также установлено, что обводные канавы кладбищ и система дренажа отсутствуют.

Вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении. Материалы проверки направлены для рассмотрения в территориальный отдел Роспотребнадзора.