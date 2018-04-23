Ереван, 23 апреля, 2018, 17:13 — ИА Регнум. Временным премьер-министром Армении стал вице-премьер Карен Карапетян. Такое решение приняло правительство страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Www.gov.am Карен Карапетян. Заседание правительства Армении 22 апреля

Решение было принято на внеочередной сессии правительства Армении. Назначение произвели в соответствии с законом «О структуре и функционировании правительства».

Напомним, премьер Серж Саргсян сегодня, 23 апреля, подал в отставку. Этому предшествовали акции протеста по стране, которые длились с 13 апреля. Поводом для протестов стало избрание Саргсяна, который 10 лет был на посту президента, премьером.

17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции».