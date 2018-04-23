Ленинградская область, 23 апреля, 2018, 17:19 — ИА Регнум. Успехи клуба «Тосно» из Ленинградской области на футбольном поле могут поспособствовать получению в его распоряжение стадиона «Петровский» в центре Петербурга.

Zac allan Петровский стадион

Переговоры о передаче стадиона будут вестись в том случае, если команда «Тосно» продолжит играть в российской премьер-лиге. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Ленинградской области. Городские власти пока воздерживаются от комментариев по существу вопроса.

Сейчас «Тосно» является клубом фактически «бездомным», арендуя стадионы в соседних городах и регионах, так как их домашний стадион не соответствует требованиям даже ПФЛ.

После сенсационного успеха команды в полуфинале Кубка России и победы над чемпионом страны — московским «Спартаком» — возобновились разговоры о передаче клубу стадиона «Петровский», который у Петербурга до сих пор арендует «Зенит». Как известно, сами сине-бело-голубые перебрались на новую арену на Крестовском острове.

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Так, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко накануне посетил тренировку «Тосно» и обещал, что регион продолжит помогать клубу, вести переговоры о погашении долгов перед футболистами и передаче Ленобласти стадиона «Петровский».

Позднее в администрации региона уточнили, что речь идет о долгосрочном пользовании стадионом, которое будет возможно, если «Тосно» продолжит играть в РФПЛ. Переговоры предстоит вести с петербургскими чиновниками и представителями ПАО «Газпром».

"На первом этапе переговоры будут вестись о заключении договора пользования стадионом. В дальнейшем на основании договора пользования область будет предлагать варианты передачи объекта в собственность, либо его «обмена» на иные объекты для принятия решения собственниками стадиона», — пояснили в областной администрации.

Александр Дрозденко уже заявил, что вопросы по стадиону берет «под личный контроль». Взамен Ленобласть может предложить Петербургу, например, землю во Всеволожском районе, рядом с Кольцевой автодорогой, под рекреационные цели.

Представитель комитета по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга Евгений Гагонин в понедельник, 23 апреля, напомнил, что на время чемпионата мира по футболу стадион «Петровский» будет выполнять функции тренировочной предсоревновательной площадки. «Зенит» подготовил арену под требования FIFA за свой счет, так как стадион находится в аренде у футбольного клуба на 49 лет.

«Что касается дальнейшей передачи — не буду это комментировать, никакого решения не принято, насколько мне известно, всё это в стадии обсуждения с Ленинградской областью», — сказал Гагонин, передает корреспондент ИА REGNUM.

ФК «Тосно» был основан в 2013 году, играть в РФПЛ начал с сезона 2017/18. За последние годы клуб арендовал поля в Тихвине, Великом Новгороде и Петербурге.