Пекин, 23 апреля, 2018, 16:50 — ИА Регнум. Политическое урегулирование является единственным выходом из продолжающегося сирийского кризиса. Об этом заявил в воскресенье, 22 апреля, специальный посланник правительства Китая по сирийской проблеме Се Сяоянь, сообщает 23 апреля Синьхуа.

Джордж Хили. Миротворцы. 1868

Выступая с речью на пресс-конференции в Каире, Се Сяоянь выразил обеспокоенность нынешней опасной ситуацией в Сирии, одновременно призвав вовлеченные страны к деэскалации и налаживанию диалога.

«Китай всегда выступает против применения силы или угрозы применения силы в международных отношениях», — вновь подчеркнул он, добавив, что необходимо уважать суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Сирии.

Дипломат заявил, что Китай убежден в том, что военного разрешения сирийской проблемы не существует и единственным выходом является политическое урегулирование. Он призвал все вовлеченные стороны вернуться на путь мирных переговоров.

По его словам, Китай выступает против любого применения химического оружия. Также он подчеркнул необходимость всеобъемлющего, справедливого и объективного расследования предполагаемой газовой атаки в Сирии.

Спецпосланник отметил, что Китай поддерживает связи со всеми сторонами, вовлеченными в сирийский кризис, добавив, что Пекин пригласил делегатов от сирийского правительства и оппозиции по отдельности посетить Китай для содействия политическому урегулированию.

Китай волнует гуманитарный кризис, который переживает сирийский народ, и страна уже предоставила 740 млн юаней (около 117,5 млн долл. США) в помощь сирийским беженцам, сказал он.

Напомним, что 19 апреля в ходе телефонного разговора председатель КНР Си Цзиньпин сообщил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, что предполагаемая химическая атака в Сирии требует всестороннего, справедливого и объективного расследования, результаты которого смогут пройти проверку временем, чтобы сирийский кризис как можно скорее был урегулирован политическим средствами.

В ходе визита в Египет Се Сяоянь встретился с должностными лицами МИД Египта и других ведомств для обсуждения сирийского вопроса. Он высокого оценил позитивную работу Египта в урегулировании сирийского кризиса, добавив, что Китай продолжит консультации и координацию с Египтом и другими странами для достижения политического урегулирования сирийского вопроса.