Пермь, 24 апреля, 2018, 06:15 — ИА Регнум. В Прикамье 23 апреля многие СМИ уделили внимание теме ненастья, которое обрушилось на регион, и оценке, которую получил губернатор Максим Решетников за «Тотальный диктант». Кроме того, информресурсы сообщали о подготовке к Первомаю, Дню Победы и дню рождения Перми, а также о наказании многодетного отца за избиение воспитательницы детского сада.

Пермь. Общий вид. Фотографии С. М. Прокудина-Горского. 1909

Главам указали на место

Издание «Коммерсантъ» сообщило, что главам районов посоветовали не возглавлять шествия «Бессмертного полка». На заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края координатор проекта «Бессмертный полк» Анна Отмахова напомнила чиновникам об основных правилах проведения акции. В частности, участникам запрещено нести в шествии портреты людей, не являющихся их родственниками, или портреты исторических личностей.

«Бывали случаи, когда впереди шествия шла шеренга из представителей местной администрации и депутатов, это проявление неуважения, так как в акции принимают участие потомки солдат без статусных различий. Не надо пытаться возглавить Бессмертный полк», — подчеркнула Отмахова.

Степень важности

В Перми 9 Мая традиционно прогремит салют в честь Дня Победы. В 2018 году он гораздо скромнее, чем в 2016 году, и, видимо, имеет меньшую важность для властей, чем День рождения Перми. В этом году, согласно данным портала zakupki.gov.ru, на фейерверк готовы выделить 980 тыс. рублей. Его продолжительность составит не менее семи минут. Примечательно, что в честь 72-й годовщины со дня победы над фашизмом максимальная цена лота составляла 1,2 млн рублей, а в 2015 году — почти 1,3 млн рублей. Между тем тот же самый заказчик — МАУ «Агентство социокультурных проектов Перми» — объявил аукцион на услугу по запуску салюта 12 июня в честь Дня России и 295-летия Перми. В данном случае максимальная цена лота — 1,4 млн рублей, а длительность салюта — не менее 10 минут.

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Оценка губернатора

Губернатор Пермского края Максим Решетников написал «Тотальный диктант» на четверку. Глава региона допустил две орфографические и две пунктуационные ошибки, сообщают пермские СМИ.

«Пришли результаты. Как и предполагал, ошибся в двух знаках препинания. А вот за орфографию обидно! Схожу на разбор, может, почерк подвел», — сообщил Максим Решетников в соцсети Instagram.

Добавим, 14 апреля в рамках акции «Тотальный диктант» в Перми работало 40 площадок. Свою грамотность решили проверить около трех тысяч человек.

Во власти снегопада

Пермские СМИ не обошли стороной тему непогоды, во власти которой регион находился 22−23 апреля. Синоптики назвали апрельский снегопад самым сильным за последние годы. За день 22 апреля и ночь 23 апреля высота снежного покрова в отдельных муниципалитетах Прикамья достигала 54 мм. По прогнозам, выпавший снег растает только к 26 апреля.

В соцсетях популярной стала тема снеговиков. Пермяки активно публиковали их фото. В центре внимания оказалась и тема дорог. Водители с наступлением тепла поменяли зимние шины на летние. С похолоданием, снегопадом, и таянием снега автовладельцы столкнулись с трудностью передвижения по покрытым ледяной коркой трассам. Из-за гололеда происходили ДТП, и как следствие возникали заторы.

Портал business-class.su сообщил, что на 23 апреля, по информации Упрдор «Прикамье», все подъемы на трассах в крае обрабатываются противогололедными материалами, мобилизована дорожная техника.

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Альтернативная демонстрация

В Перми 1 мая пройдет как традиционная демонстрация, так и ее альтернатива — монстрация, сообщает 23 апреля портал 59.ru.

в классической демонстрации примут участие сотрудники предприятий, профсоюзы, студенты, руководители города и края. Демонстранты пройдут по Компросу и Октябрьской площади.

Альтернативная первомайская демонстрация с шуточными лозунгами пройдет на улице Крупской на участке от Ушинского до Макаренко. Проведение монстрации уже согласовано с местной властью. Примечательно, что монстранты вели переговоры с коммунистами, чтобы идти с ними одной колонной, но получили отказ. Отделение КПРФ указало на несоответствие лозунгов альтернативщиков теме первомайского мероприятия.

Добавим, что в ряде городов России пытаются организовать шествия-монстрации. Где-то эти попытки успешные, например, в Перми, где-то пока тщетные. Например, в Оренбурге процесс согласования еще не пройден. Чиновники указали на недостатки в тексте заявления организаторов.

Наказание за побои

В Краснокамске 23 апреля суд оштрафовал на 5 тыс. рублей многодетного отца за то, что тот нанес побои воспитательнице детского сада. Стоит отметить, что избитая воспитательница ранее была осуждена. Она в апреле 2017 года избила палкой от игрушечной лошади шестилетнего мальчика (чей отец впоследствии и предстал перед судом за избиение педагога). Женщину обязали выплатить 30 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда семье многодетного отца.

Оштрафованный мужчина в свою очередь отметил, что воспитательница не предоставила суду никаких доказательств полученных побоев.

«Единственное, чем располагал суд, — показания других сотрудников детского сада. Они рассказали, что коллега жаловалась им на то, что во время конфликта я то ли ударил, то ли толкнул ее», — сказал житель Краснокамска, сообщает https://59.ru.