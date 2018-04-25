Иркутск, 25 апреля, 2018, 05:07 — ИА Регнум. С письмом о наболевших проблемах байкальской земли, требующих государственного вмешательства, обратились ученые и общественники к Сергею Иванову — специальному представителю президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Содержание письма обсуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Любовь Аликина ИА REGNUM Ольхон. «Собственники» строят, при этом уничтожая столетние деревья

Кандидат биологических наук, председатель Иркутского отделения Социально-экологического союза России Виталий Рябцев, учредитель ИРОО «Байкальская Экологическая Волна» Дженнифер Мэй Саттон, кандидат географических наук, старший научный сотрудник Института географии РАН Владимир Каганский и общественный деятель Андрей Ершов считают, что незаконная застройка крупнейшего острова Байкала — Ольхона — разрастается до угрожающего размаха. Число туристов на уникальном острове возросло в разы, летом ожидается приезд до 1 млн человек, большей частью едут китайцы. Такие потоки создают огромную нагрузку на природные территории острова, в том числе в силу массовой застройки. Ярчайший пример — застройка в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, в лесном массиве Сарайского залива, где растут старейшие в России сосны возрастом почти пять веков.

Масштабы застройки таковы, что только за несколько лет она охватила до полутора тысяч гектаров — при этом установленные законом принципы хозяйственной и иной деятельности на Байкале не соблюдаются.

В своем письме авторы предлагают обратить внимание на защиту природных территорий, а не их эксплуатацию, подчеркивают, что многочисленные обращения в различные ведомства не приносят результата и ситуация чревата катастрофой. В отсутствие жестких мер со стороны государства Байкал будет потерян.

Какие конкретно меры предлагаются к рассмотрению, читайте в статье: Учёные и общественники шокированы масштабами застройки жемчужины Байкала

Читайте также другие статьи Светланы Шаповаловой о проблемах Байкала.