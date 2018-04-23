Ярославль, 23 апреля, 2018, 16:20 — ИА Регнум. Экспертная группа по мониторингу состояния окружающей среды вокруг полигона «Скоково» на своем первом заседании решила, что ее главной задачей будет мониторинг экологической ситуации на полигоне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. В состав экспертной группы вошли представители научного сообщества, экологи, врачи, члены общественных организаций. Руководителем группы стала заведующая кафедрой «Охрана труда и природы» Ярославского государственного технического университета, кандидат технических наук, доцент Сахиба Калаева.

Yarregion.ru Полигон «Скоково»

«У нас создана общественная рабочая группа, которая мониторит ситуацию по обращению с отходами на территории Ярославской области, и в частности на полигоне «Скоково». Планируется выезд на полигон со специалистами, которые могут подсказать, пояснить, как происходит завоз отходов, взвешивание, размещение, утилизация, утрамбовка, чтобы каждый мог видеть, что на полигоне соблюдаются меры безопасности и нормативное размещение отходов на полигоне данного типа», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

Председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин пояснил корреспонденту ИА REGNUM, что на первом заседании рабочей группы власти рассказали об эксплуатации полигона «Скоково» в условиях приема московского мусора.

«Мы обсуждали минимизацию возможных рисков от размещения отходов из Московской области на полигоне «Скоково». Мы планируем получить результаты анализов проб воды, почвы, воздуха, получить документы о сроке службы полигона. В ближайшее время состоится выезд членов рабочей группы на полигон, что позволит нам начать анализировать проблему», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Сахиба Калаева.

На заседании рабочей группы власти региона рассказали о планах в 2019 году построить мусоросортировочный завод, который сможет за год перерабатывать до 300 тысяч тонн мусора.