Ростов-на-Дону, 23 апреля, 2018, 16:20 — ИА Регнум. В администрации Ростова-на-Дону произошли первые в 2018 году кадровые изменения. После практически полного обновления чиновничьего аппарата руководителя лишилось управление культуры города-миллионника. Пост покинула Людмила Лисицына, ставшая у руля ещё в 1998 году.

ИА REGNUM Администрация Ростова-на-Дону

Замена начальнику нашлась достаточно быстро, сейчас в статусе исполняющего обязанности управления трудится Александр Доманов. Ранее 36-летний чиновник управлял отделом управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями в министерстве культуры Ростовской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кадровое обновление ростовской администрации началось после того, как на пост сити-менеджера был назначен бывший министр транспорта региона Виталий Кушнарёв. Он полностью сменил команду управленцев, которые были назначены его предшественником Сергеем Горбанем, руководившим городом-миллионником с 2014 года. К слову, о Горбане известно, что в настоящее время он трудится помощником по думским вопросам председателя комитета по транспорту и строительству у депутата Госдумы Евгения Москвичева.

Напомним, что новая модель местного самоуправления в Ростове-на-Дону за первые два года своего существования была реализована невнятно. Ряд политологов усомнился в необходимости перехода на новую систему. Основная цель системы «двоевластия» — подконтрольность региональным чиновникам, возможность воздействия региона на муниципалитет. Но жители города-миллионника пока не ощутили должного эффекта.

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