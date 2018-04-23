Литва не желает «смягчиться» перед РФ, Ереван перед Саргсяном: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 23 апреля, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Желания нет: канцелярия правительства Литвы не собирается «смягчать отношение» к РФ;
- «Новая низкая точка»: в Лондоне стартует новая русофобская кампания;
- «Гипотетические рассуждения»: в Кремле высказались по вмешательству России в ситуацию в Армении;
- Активная фаза бурения: частным компаниям дадут доступ к шельфу Арктики;
- Единый контроль: разработан законопроект о правовом внедрении «Безопасного города».