Санкт-Петербург, 23 апреля, 2018, 16:14 — ИА Регнум. Новую станцию метро «Новокрестовская», построенную рядом со стадионом «Санкт-Петербург», могут закрывать на вход после матчей чемпионата мира по футболу — даже вопреки мнению FIFA. Об этом заявил сегодня, 23 апреля, генеральный директор Центра транспортного планирования Петербурга Рубен Тертерян, передает корреспондент ИА REGNUM.

Metrostroy-spb.ru Вход на станцию Новокрестовская (в период стройки)

«Не секрет, что у нас согласовано с силовыми органами 20-минутное закрытие метро после финального свистка. В принципе, это закрытие достаточно разумное и объяснимое», — заметил Тертерян.

Он подчеркнул, что все транспортные мощности следует загружать равномерно, даже если придется использовать «принудительный элемент».

13 мая на стадионе «Санкт-Петербург» пройдет тестовый матч между командами «Зенит» и «СКА Хабаровск», с помощью которого чиновники должны отработать схемы транспортных потоков. По результатам теста они готовы обсуждать возможность открытия «Новокрестовской» сразу после окончания матча.

«Но хочу сказать, что в данном случае приоритет по безопасности отдается национальным нормам. И если будет принято решение на 20 минут станцию закрывать, мы так и будем делать, здесь эксперты FIFA не имеют главной роли», — пояснил Тертерян.

Кроме того, он признал, что действующая станция «Крестовский остров» и свежая «Новокрестовская», которую возводили специально для «мундиаля» на искусственном намыве, находятся практически на равном удалении от стадиона, так что многим болельщикам вообще стоит их проигнорировать и отправиться до станции «Старая деревня» на фиолетовой линии.

«До станции «Новокрестовская» пешком 1700 метров, 1850 метров — до станции «Крестовский остров». Некоторой части болельщиков будет пешком быстрее дойти до трамвая и доехать до «Старой деревни», — считает он.

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Эту позицию поддержал и директор ГУП «Горэлектротранс» Василий Остряков. Предполагается, что трамваи от перекрестка Яхтенной улицы и улицы Савушкина будут ходить с интервалом в 2−3 минуты, в распоряжении болельщиков будут сразу три трамвайных маршрута c низкопольными вагонами, с бесплатным wi-fi без рекламы и usb-портами для зарядки телефонов. Трамваи развивают скорость до 70 км/ч, подчеркнул Остряков, и обгоняют автомобили на улице Савушкина в первые часы после игр.

«По Яхтенному мосту идти 12 минут, еще 10 минут — до трамвая. Я считаю, что 20 минут после игры — замечательная прогулка», — подчеркнул Остряков.

Как сообщалось ранее, 23 апреля первый электропоезд прошел от действующей станции петербургского метро «Приморская» к станциям «Новокрестовская» и «Беговая», построенным на третьей (Невско-Василеостровской) линии городской подземки в преддверии чемпионата мира по футболу.

На участке «Новокрестовская» — «Беговая» с 29 апреля планируется начало рабочего движения по графику третьей линии метро. Первыми новую ветку опробуют болельщики «Зенита» и ЦСКА, матч между которыми состоится в этот день.