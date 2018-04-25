Москва, 25 апреля, 2018, 04:16 — ИА Регнум. Фашизм ушел с авансцены истории как политическая система, но как сегрегационная система, предполагающая уничтожение инакомыслящих, он внезапно обнаруживается и в наше время. Как под видом терпимости и борьбы за права меньшинств в современном мире все чаще торжествуют фашистские методы подавления, рассказывают авторы ИА REGNUM, психологи Ирина Медведева и Татьяна Шишова.

Иван Шилов ИА REGNUM Гей-парад

Фашизм, как он был явлен миру в 30-х годах ХХ столетия, был густо разбавлен оккультизмом и перверсиями. Только тогда это считалось «привилегией» фашистской верхушки. И кровавые разборки, уничтожившие одного из вождей фашистов — лидера штурмовиков Рёма, не были, как их именовали, «борьбой за оздоровление». Просто его наказали за «недостаточную почтительность» к тому, что на фашистском языке называлось «товариществом», а на самом деле было предписанным гомосексуализмом.

Возрождение архаичных педерастических воинственных отношений казалось тогдашним фашистам логичным продолжением борьбы со всем, что хоть как-то напоминало здоровую европейскую культуру. Технология насаждения содомитской культуры как замены культуры настоящей — вот что стало одной из основ образования и воспитания юношей в фашистских государствах. И этот же флаг подхватывают сегодня те, кто борется с человеческой культурой, используя лозунги «антитоталитаризма» и «борьбы за права меньшинств». Такие разные снаружи, культ фашистский и культ повальной толерантности оказываются такими похожими в своих методах.

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