Севастополь, 23 апреля, 2018, 15:46 — ИА Регнум. В Севастополе вновь пересмотрят проект Генплана города, чтобы освободить территории ландшафтных заказников от застройки. Соответствующее решение принял губернатор города Дмитрий Овсянников.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«У нас некоторые населённые пункты увеличились в разы. У Гончарного 68 га — ему в плюс 75 га. Резервному при 41 га добавляется 21 га. Рекордсменом стало село Широкое, где при 60 га добавляется ещё 154 га. Итого плюс 700 га под жилищную застройку… У нас идет бурное развитие сельских населенных пунктов или предпродажная подготовка земли? Придётся поработать заново, чтобы вернуть земельные участки, которые накладываются на лес — не нужно уменьшать заказники», — заявил на аппаратном совещании Овсянников, подчеркнув, что знает фамилии всех депутатов заксобрания, которые работали в составе комиссии, но «не заметили этого».

По словам директора департамента архитектуры и градостроительства города Марины Раковой, к 2035 году, когда заканчивается срок действия генплана, население региона должно увеличиться с 436 до 500 тысяч человек.

Губернатор выразил сомнение, что все новые жители поселятся в нескольких селах. Как добавила Ракова, уточненный разработчиками проект генплана будет рассматриваться в течение двух месяцев.

Напомним, около года назад севастопольцы массово выступали против предложенного правительством проекта генплана города, поэтому местные власти решили отложить принятие градостроительного документа.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель комитета заксобрания Севастополя по градостроительству Вячеслав Горелов никаких трудностей с принятием Генерального плана города он не видит.

«Насколько он соответствует требованиям горожан, пока не могу говорить, когда появится последняя версия проекта, будем знакомиться и составлять мнение. Я работал в комиссии летом прошлого года, все замечания и предложения севастопольцев внимательно рассматривались, даже самые незначительные», — отмечал депутат.

По его словам, полностью удовлетворённым данным проектом он себя назвать не может, поскольку документ сейчас является не Генеральным планом развития, а Генеральным планом, который фиксирует текущую ситуацию в городе.

«Но таков выбор горожан, я не могу его оспаривать», — подчеркнул Вячеслав Горелов.

Говоря о неизбежном конфликте общественных и частных интересов собственников, возводивших свою недвижимость в предыдущие годы, как попало, Вячеслав Горелов призывал сохранять спокойствие.

«Да, при принятии подобных документов всегда возникает столкновение общественных и частных интересов. Но я не считаю, что они противоречивы настолько, что не могут быть урегулированы. Бизнес должен понимать, что общественные интересы необходимо уважать. А общественные интересы должны позволять развиваться бизнесу. Это очень сложный, на самом деле, вопрос, который является ключевым не только для Севастополя, но и для любого другого субъекта страны на этапе принятия документов территориального планирования: правил землепользования и застройки, Генплана и т. д.

Но я ещё раз повторюсь, эти противоречия не являются неразрешимыми», — считает депутат.