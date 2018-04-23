Санкт-Петербург, 23 апреля, 2018, 15:48 — ИА Регнум. На время проведения чемпионата мира по футболу в Петербург прибудут подкрепления из числа сотрудников МВД и Росгвардии из других регионов страны. Об этом сообщил в понедельник, 23 апреля, представитель городского комитета по законности, правопорядку и безопасности Дмитрий Никонов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Пешеходный Яхтенный мост, ведущий на Крестовский остров

Во время футбольного чемпионата в Петербурге будут введены повышенные меры безопасности, что, в частности, отразится на возможности граждан покупать алкогольные напитки или свободно перемещаться по городу.

Особое внимание полицейских будет приковано к стадиону «Санкт-Петербург» и фан-зоне на Конюшенной площади, местам проживания основных клиентских групп FIFA, базам команд — все эти объекты будут находиться под усиленной охраной.

Проехать на Крестовский остров на своем автомобиле получится только у местных жителей, и то лишь в том случае, если они заранее озаботятся получением спецпропуска в многофункциональных центрах. Изготовление пропуска занимает 10 рабочих дней, поэтому в Смольном призывают «не откладывать это на последний момент».

Во вторник, 24 апреля, первые счастливчики уже получат свои пропуска. Остальным придется приезжать на Крестовский остров на общественном транспорте или идти пешком. Для ограничения движения будут выставлены КПП у мостов, а также в непосредственной близости от стадиона «Санкт-Петербург».

"Хочу отсеять все ненужные подозрения: на Крестовский остров, во всяком случае, пройти можно будет в любой момент. Несмотря на все меры безопасности, будут предприняты усилия, чтобы для рядовых граждан не ощущалось неудобств. Будут работать все заведения Приморского парка Победы, будет работать (парк аттракционов) «Диво-остров», — сказал Никонов.

Чиновник добавил, что паспорт болельщика или билет на футбольный матч не является основанием для проезда на Крестовский остров и на парковку у стадиона. «Билеты с пропуском на стоянку стоят несколько тысяч евро», — напомнил Никонов.

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Кроме того, на Крестовский остров будет запрещено приносить какое бы то ни было оружие. В радиусе 2 км вокруг стадиона нельзя будет купить алкоголь в стеклянной таре в канун и в дни проведения матчей. Аналогичные ограничения введут и в районе фан-зоны на Конюшенной площади.

«Все алкогольные напитки, начиная от пива и медовухи и заканчивая нашей русской водкой, будут под запретом. «Байкал» можно будет купить в стекле, но на стадион его пронести не получится. С предпринимателями наши коллеги уже проводят разъяснительную работу», — сказал Никонов.

Чиновники успокоили болельщиков: пиво будет продаваться в самой фан-зоне, но уже в пластиковых стаканах.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе сообщения о запретах, ограничениях и неожиданных проблемах, связанных с «мундиалем», поступали почти ежедневно.

Например, власти решили ограничить судоходство по каналу Грибоедова, на участке от Невского проспекта до реки Мойки, вблизи фан-зоны, которая будет развернута на Конюшенной площади. Как ожидается, ограничения будут введены с 12 июня по 17 июля.

Несмотря на неудобства, петербуржцы в целом позитивно относятся к предстоящему чемпионату. По данным опроса горожан, проведенного социологами СПбГУ, 65% респондентов считают, что проведение ряда матчей ЧМ-2018 послужит стимулом развития Петербурга.