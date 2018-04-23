Москва, 23 апреля, 2018, 15:44 — ИА Регнум. Ситуация с курсом рубля полностью отражает системные проблемы, с которыми последнее время постоянно сталкивается российская экономика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля заявил ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Цена одного доллара 23 апреля достигла 62 рублей. Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что курсу рубля не удастся восстановиться в ближайшие два-три месяца, поскольку западные игроки ранее переоценили политические риски при инвестирования в РФ. С такой оценкой в целом согласен и Деев.

«Санкционное противостояние с Западом, полноценные торговые войны с США, безумные темпы бегства капитала, снижение инвестиционной привлекательности и удручающая обстановка в реальном секторе экономики — это факторы, которые не позволяют российской валюте быть сильной», — считает Деев.

По его словам, тот факт, что курс рубля находится в свободном плавании, то есть без поддержки национального регулятора, также усугубляет ситуацию.

«Учитывая бюджетные проблемы, российские монетарные власти даже заинтересованы в том, чтобы рубль был как можно дешевле. Только так удастся хоть как-то монетизировать благоприятное ценовую конъюнктуру, сложившуюся на рынке нефти», — уверен Деев.

Однако, по его словам, в таком случае возникает вопрос, что же будет с рублем в случае снижения цен на нефть.

«К такому сценарию Центробанк РФ совершено не готов. Однако, это более чем реально в свете присутствующих ожиданий того, что страны ОПЕК могут досрочно выйти из соглашения по снижению добычи. В этом случае новая реальность для валютного курса будет находится в районе 70 рублей за доллар и выше», — опасается Деев.