Киев, 25 апреля, 2018, 03:11 — ИА Регнум. Средняя стоимость импортного газа для Украины в марте составила $275 за 1 тыс. кубометров, что превышает цены пика сезона — в январе эта сумма составляла $273. Рост цены обусловлен тем, что в марте Украине пришлось заключать более дорогие срочные контракты. Какова обстановка в энергетической сфере Украины, пишет в своем обзоре автор Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Главная причина подорожания газа — решение Стокгольмского арбитража, которое привело «Газпром» к отказу от возобновления прямых поставок газа на Украину и началу процедуры расторжения действующих контрактов. Более того, украинский министр юстиции Павел Петренко собрался конфисковывать европейские активы «Газпрома»:

"То, что у «Газпрома» есть на территории Украины, мы уже забрали в государственный бюджет. Сейчас мы еще ищем то, что находится у его должников на территории Украины. Это тоже юридический процесс, и мы это сделаем. В иностранных юрисдикциях, в Европе у «Газпрома» очень много активов. И тех активов, которые легко конвертируются в средства. Это и газ в хранилищах, и ценные бумаги, и денежные средства на счетах», — заявил он.

Совокупно то, что присудили в Стокгольме, и штраф, наложенный украинским Антимонопольным комитетом, превышает $8 млрд. При этом глава украинского минэнерго Игорь Насалик недоволен теми объемами транзита, которые «Газпром» обещает оставить Украине после 2020 года:

«Наша страна не пойдет на такие объемы. Для Украины это невыгодно! При таких обстоятельствах нам нужно будет еще вкладывать свои средства, чтобы прокачивать этот объем газа», — объяснил Насалик.

Стремление Украины к «энергонезависимости» от России вызывает интерес в Европе, где желают извлечь из этого стремления максимальную прибыль. Ранее поляки предложили поставлять Украине газ с балтийского терминала СПГ, которым сами поляки по причине дороговизны не пользуются, но принимают в расчет готовность соседей брать пусть и дороже, но не у «Газпрома». Теперь и хорваты предлагают похожий вариант.

Подробнее о других новостях энергетики Украины: «Нафтогаз» — «Газпрому»: $8 млрд отдаёте? А если найдем? — обзор энергетики

Читайте также другие статьи Андрея Стеценко о положении дел в украинской экономике.