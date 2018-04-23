Москва, 23 апреля, 2018, 16:46 — ИА Регнум. В России 22 апреля прошла акция в поддержку свободного интернета, приуроченная к седьмому дню блокировки Telegram. Ровно в 19:00 все желающие запускали из окна бумажные самолеты. Подобный флешмоб стал поводом для многочисленных шуток и возмущенных записей в социальных сетях.

Скриншот страницы Twitter MDK Пользователи устроили акцию с бумажными самолётами в поддержку свободного интернета

Скриншот страницы Twitter MDK Пользователи устроили акцию с бумажными самолётами в поддержку свободного интернета

По мнению некоторых пользователей, подобная акция не даст никаких результатов. Они отмечают, что нужно либо устраивать более серьезный протест, либо вообще ничего не делать.

«Пускать самолётики в протест блокировки «Телеграма». В следующий раз, когда запретят везде алкоголь, садитесь в знак протеста на бутылку. Может быть, реально поможет решить проблему», — сравнил Алексей К.

«Ох уж этот бессмысленный и беспощадный русский бунт», — пишет Donbassito.

«100 лет назад:

— Власти нас угнетают! Мы должны бороться за наши права на улицах и площадях!

Сейчас:

— Власти нас угнетают! Давайте дружно запустим самолетики!» — прокомментировал Пролетарий.

Пользователь Епископ Варлаам сравнил бумажные самолётики с резиновыми уточками, которые являются символом протеста против коррупции.

«Резиновыми уточками коррупцию уже победили, давайте сейчас цензуру бумажными самолетиками еще победим», — написал он.

Многие пользователи отметили, что поддерживают свободный интернет, но не считают, что нужно это делать таким образом. Они вспомнили, что накануне по всей стране прошли субботники, а бумажные самолёты — это новый мусор, который участники акции вряд ли за собой уберут.

«Я поддерживаю свободный интернет, но какие нафиг (отредактировано — ред. ИА REGNUM ) бумажные самолёты! Люди утопают в мусоре, созывают митинги против мусорных полигонов, только вчера прошла куча субботников. Найдите другой способ поддержать свободный интернет, я вас умоляю», — попросила Елена.

«Сегодня в семь вечера «Телеграм» предлагает кинуть бумажный самолётик из дома в честь акции «За свободный интернет», но кто потом будет убирать мусор? Это не экологично, в конце концов. Хотите показать протест властям, так устройте настоящую акцию, как в той же Армении», — заключил Star prince.

Скриншот страницы Twitter Чёткий ТАСС Пользователи устроили акцию с бумажными самолётами в поддержку свободного интернета

Впрочем, не все пользователи так негативно отнеслись к акции в поддержку свободного интернета. Они подчеркнули, что это был настоящий протест, который объединил жителей России и доказал, что вместе можно справиться с любыми проблемами.

«Считаю это нормальным. Ребята, не уподобляйтесь ватникам, не нойте и не говорите, что это детский лепет, а не протест. Это протест, и эта акция объединяет, не истребители же Су-27 в воздух поднимать», — подчеркнул Ингвар Р.

«Почему прекрасна эта акция? Она прекрасна своим символизмом. Армия бумажных самолётиков не уничтожит, конечно, ни РКН, ни повальный идиотизм, ни бесчувственную систему. Но это сможем сделать мы, если будем знать, что нас много и мы не одни», — заключил Голос истины.

Напомним, 22 апреля официальный сервисный аккаунт Telegram разослал пользователям мессенджера сообщение, в котором призвал всех присоединиться к акции в поддержку свободного интернета и запустить в окно бумажный самолёт.

«7-й день российские власти блокируют Telegram. Если вы поддерживаете свободный интернет, запустите из окна бумажный самолёт сегодня ровно в 7 вечера», — говорится в сообщении.