Ярославль, 23 апреля, 2018, 15:34 — ИА Регнум. 18 апреля в Газпроме состоялось совещание, посвященное реализации соглашения между компанией и правительством Ярославской области о погашении долгов за газ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Ровно год назад — 18 апреля 2017 года губернатор Дмитрий Миронов и глава Газпрома Алексей Миллер подписали соглашение, согласно которому регион обещал не наращивать долг за газ и расплачиваться по старым долгам, сокращая их на 20% ежегодно.

Однако этого не произошло. По данным сайта «Газпром межрегионгаз Ярославль» на 4 апреля долг (без учета ТГК-2) составил 3,2 млрд рублей, в то время как в апреле 2017-го он был 2,7 млрд. При этом соглашение предусматривало сокращение долга к концу 2017 года до 1,9 млрд.

Как сообщает источник ИА REGNUM, представители правительства Ярославской области вновь дали гарантии о выполнении соглашения. Каковы они — источник не сообщил. Ожидается, что итоги нового соглашения будут озвучены уже в мае.