Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра Армении
Ереван, 23 апреля, 2018, 15:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Серж Саргсян официально подал в отставку со своего поста, передает корреспондент ИА REGNUM 23 апреля.
Иван Шилов ИА REGNUM
Серж Саргсян
В своем обращении он заявил, что «Никол Пашинян был прав. Я не был прав».
"В создавшейся ситуации есть несколько выходов, но я ни на один из них не пойду. Это не мое. Я оставляю пост премьер-министра страны», — говорится в официальном заявлении Саргсяна.
«Уличные протесты против моего премьерства. Я выполняю ваше требование», — отмечает Саргсян.
Акции против избрания Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. С 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции».