Ереван, 23 апреля, 2018, 15:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Серж Саргсян официально подал в отставку со своего поста, передает корреспондент ИА REGNUM 23 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Серж Саргсян

В своем обращении он заявил, что «Никол Пашинян был прав. Я не был прав».

"В создавшейся ситуации есть несколько выходов, но я ни на один из них не пойду. Это не мое. Я оставляю пост премьер-министра страны», — говорится в официальном заявлении Саргсяна.

«Уличные протесты против моего премьерства. Я выполняю ваше требование», — отмечает Саргсян.

Акции против избрания Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. С 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции».