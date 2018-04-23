Ярославль, 23 апреля, 2018, 15:14 — ИА Регнум. В Ярославле появились первые автомобили с наклейками «Московскому мусору нет», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наклейки против московского мусора

Средства на их печать ярославцы, возмущенные завозом в регион мусора из Москвы, собирали всем миром через социальные сети. Пока изготовили 500 штук. Их раздают автовладельцам, желающим выразить свой протест решению региональных властей, давших «зеленый свет» потоку московских мусоровозов.

На 29 апреля в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе намечен очередной митинг против ввоза столичных отходов в Ярославль. Территория относится к гайд-паркам, и разрешения районной администраций не требуется, хотя уведомить ее о мероприятии все же придется.