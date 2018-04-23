Москва, 23 апреля, 2018, 15:27 — ИА Регнум. Американцы полностью довольны ситуацией на Украине, считает руководитель информационного агентства NEWS FRONT Константин Кнырик. Об этом он заявил 23 апреля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«США дали команду усилить военные действия — усилили и впервые за последнее время обстреляли Луганск, — сказал Кнырик. — В Донецке есть погибшие мирные граждане. Дали команду начать масштабную далеко идущую провокацию с признанием секты Киевского патриархата — начали выполнять. Единственное, что не устраивает американцев, так это то, что их деньги гениально разворовываются, причем разворовываются из-под носа. Поэтому появился доклад госдепа, в котором чётко сказано: «Денег Киеву не дадим, но делать там будут всё равно то, что мы скажем».

Напомним, что 20 апреля государственный департамент США опубликовал доклад по итогам правозащитной деятельности за 2017 год, авторы которого констатировали наличие на Украине высокого уровня коррупции, цензуры, серьёзных нарушений прав человека, а также отсутствие независимости судей.

Доклад гласит, что коррупция на Украине распространена даже на уровне правительства, а власти активно прибегают к цензуре, блокировке неугодных сайтов. В то же время украинские власти совершенно не могут привлечь к ответственности виновников преступлений, совершённых против сотрудников СМИ и выступающих против коррупции.

Кроме того, эксперты госдепа согласились с тем, что на оккупированной украинскими войсками территории Донбасса происходят казни и похищения людей, а в украинских тюрьмах наблюдаются опасные для жизни условия.