Санкт-Петербург, 23 апреля, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Первый электропоезд прошел днем 23 апреля от действующей станции петербургского метро «Приморская» к станциям «Новокрестовская» и «Беговая», построенным на третьей, зелёной (Невско-Василеостровской) линии городской подземки в преддверии чемпионата мира по футболу.

Metrostroy-spb.ru Станция «Новокрестовская»

«Первый поезд прошел от «Приморской» до «Беговой», — сообщила пресс-секретарь ОАО «Метрострой» Екатерина Гигиняк. По данным «Метростроя», «испытания прошли в штатном режиме».

Поезд стартовал от «Приморской», проследовал мимо «Новокрестовской» и прибыл на «Беговую». Для прохождения тестового состава на контактный рельс было подано напряжение.

Напомним, станция «Приморская» перестанет быть конечной на Невско-Василеостровской линии. Скоро от нее можно будет доехать до станций «Новокрестовская» и «Беговая».

«Новокрестовская» находится рядом со стадионом «Санкт-Петербург», на намывной территории, а «Беговая» — в Приморском районе, вблизи Финского залива и парка 300-летия Санкт-Петербурга. Ранее «Метрострой» опровергал задержку со сдачей нового участка метро.

Как сообщало ИА REGNUM, на участке «Новокрестовская» — «Беговая» с 29 апреля планируется начало рабочего движения по графику работы третьей линии метро. Первыми новую ветку опробуют болельщики «Зенита» и ЦСКА, этот матч на стадионе на Крестовском острове состоится 29 апреля в 16:30. По словам метростроевцев, подземка должна быть в полной готовности как минимум за четыре часа до игры.

Как уже сообщалось, в субботу, 28 апреля, для подключения нового участка третьей линии на весь день будет закрыта станция «Приморская». Поезда по зеленой линии будут курсировать от станции «Рыбацкое» до станции «Василеостровская».

Кроме того, в этот день изменяется режим работы наземного вестибюля станции метро «Василеостровская». «С 07:30 до 11:00 часов и с 16:00 до 18:30 часов вход на станцию закрыт. Просим заранее планировать маршрут поездок», — сообщили 23 апреля в пресс-службе метрополитена.