Чебоксары, 23 апреля, 2018, 14:56 — ИА Регнум. Централизация службы скорой медицинской помощи в Чувашии и создание единого call-центра «103» первыми почувствовали жители сельской местности, отмечая удобство и скорость приезда врачей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Cap.ru Единый центр дозвона «103»

Напомним, в Чувашии завершилась централизация службы скорой медицинской помощи и начал работать единый call-центр «103». Сотрудник направляет к пациенту ближайшую к месту вызова бригаду скорой медицинской помощи, исходя из принципа оптимальной доступности, а не территориальной закрепленности. Организация единого call-центра позволяет обеспечить максимально быстрый дозвон для всего населения республики. Подобная практика пока реализована только в Подмосковье, завершается — в Пермском крае.

По данным министерства здравоохранения, менее чем за 30 секунд в службу скорой медицинской помощи в Чувашии дозваниваются 95% вызывающих. Внедрение АСУ «Скорая помощь» сократило время обработки вызова оператором службы «03». Каждый автомобиль скорой помощи в регионе оснащен навигационной системой «Глонасс», что позволяет контролировать в режиме онлайн передвижение бригад скорой помощи и их статуса (свободен или занят). Операторы принимают оптимальные решения по выбору бригады для обслуживания вызова, исходя из профильности и местонахождения автомобиля скорой помощи в режиме реального времени. Это позволяет наиболее эффективно распределять вызовы, сокращая время прибытия к больному.

Cap.ru Единый центр дозвона «103»

В министерстве отмечают, что жители сельских районов республики уже почувствовали изменения в работе «скорой медицинской помощи».

«Они очень быстро реагируют на звонок, приезжают. Сейчас говорят, можно звонить по сотовому «103», и они приедут быстро», — приводят в министерстве слова заведующей Домом культуры в Моргаушском районе Розы Николаевой.

Жительница Моргаушского района АлинаЧиновникова уже несколько лет находится на заслуженном отдыхе и по состоянию здоровья часто вызывает бригаду скорой помощи:

«Скорую помощь я вызываю часто, потому что уже возраст, сердце, давление подскакивает. Работают они на совесть, приезжают вовремя. Ко мне, например, за 10 минут приезжают. Сейчас вызывать «скорую» хорошо стало. Набираем «103» по сотовому».

Новым условиям работы в единой службе скорой помощи рады и сами медицинские работники, говорят в минздраве. Старший врач подстанции скорой медицинской помощи в селе Моргауши Надежда Артемьева отмечает, что на новых машинах очень комфортно работать, тепло, светло. Благодаря высокой проходимости автомобилей марки «Соболь», на вызов бригады стали прибывать быстрее.