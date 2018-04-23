Марш оппозиции против избрания главой правительства Сержа Саргсяна закончился через 10 дней его отставкой 23 апреля.

Акции протеста начались в Ереване ещё 13 апреля: манифестанты перекрывали перекрестки и улицы в центре города, блокировали административные здания. Сообщалось о почти двух сотнях задержанных, в том числе оппозиционных депутатов. 23 апреля депутатов Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна иАрарата Мирзояна выпустили на свободу. Они прибыли на митинг на площади Республики, где собралось более 100 тыс. человек.

По разным оценкам, на улицы Еревана вышли несколько сотен тысяч человек.

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Армения против Саргсяна: Лидера протестов решили не арестовывать

Photolure Протесты в Ереване

14:59 Ранее сообщалось, что к протестующим присоединились почти два десятка людей в военной форме без оружия. 11-й день протестов в Ереване: к митингующим примкнули люди в военной форме

15:04 Напомним, накануне к протестующим присоединилась партия «Процветающая Армения» во главе с Гагиком Царукяном. Партия занимает второе место в парламенте страны и считается формальной оппозицией правящей партии.

15:11 Освобождению арестованных оппозиционеров предшествовало совещание в резиденции президента Армении с участием премьер-министра Армении Сержа Саргсяна, президента Армена Саркисяна, первого вице-премьера Карена Карапетяна и президента Нагорного Карабаха Бако Саакяна. После совещания Карен Карапетян заявил, что обратится к генпрокурору с просьбой отозвать из парламента ходатайство об аресте депутатов Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна. Вице-премьер также сообщил, что едет на встречу с Николом Пашиняном. До этого представитель партии «Гражданский договор», лидером которой является Пашинян, Лена Назарян, единственный депутат партии, находящийся на свободе, сообщила, что утром провела встречу со спикером парламента Армении Арой Баблояном, который предлагал продолжить переговоры, но с условием, что не будет давления улицы. «То есть он предлагал приостановить все митинги и шествия во время переговоров. Я ответила, что наша повестка остается прежней: отставка премьер-министра Сержа Саргсяна», — сказала Назарян.

15:12 Некоторые местные СМИ со ссылкой на неназванные источники пишут, что власти и оппозиция нашли компромисс. Якобы Серж Саргсян уйдет с поста, и кресло премьера займет нынешний вице-премьер Карен Карапетян.

15:17 Премьер-министр Серж Саргсян официально подал в отставку с поста премьера.

15:21 В своем обращении Серж Саргсян заявил, что «Никол Пашинян был прав. Я не был прав». «В создавшейся ситуации есть несколько выходов, но я ни на один из них не пойду. Это не мое. Я оставляю пост премьер-министра страны», — говорится в официальном заявлении Саргсяна. «Уличные протесты против моего премьерства. Я выполняю ваше требование». [[[picture2]]]

15:22 Улицы Еревана наполнены ликованием — автомобили сигналят, молодежь дует в вувузелы.

15:27 Ранее Дмитрий Песков заявил журналистам, что происходящие в Армении события, связанное с протестными акциями, являются внутренним делом этой страны. Он добавил, что размышления о возможном вмешательстве России неуместны. Читайте также: Песков высказался по вмешательству РФ в ситуацию в Армении Оппозиция считает, что Серж Саргсян потерял поддержку России

15:37 Задержанные ранее активисты также выпущены на свободу, их приветствует народ на улицах города.

15:52 Движение в центре Еревана практически парализовано. Улицы заняты людьми, которые ликуют по поводу отставки премьер-министра Сержа Саргсяна.

16:01 Согласно новой Конституции Армении, после отставки премьер-министра в 7-дневный срок парламентские фракции предлагают своих кандидатов на пост премьер-министра. После парламент избирает его простым большинством голосов.

16:02 Напомним, что у правящей коалиции РПА — АРФД в парламенте большинство голосов. Партия Сержа Саргсяна — Республиканская партия Армении имеет наибольшее число мандатов в парламенте. До избрания нового премьер-министра временно обязанности будет исполнять нынешний вице-премьер Карен Карапетян.

16:04 Отставку Сержа Саргсяна активно обсуждают в соцсетях. Теперь Армении стоит попрощаться с Нагорным Карабахом, написал на своей странице в Facebook уральский блогер Сергей Колясников. «Но это для начала. Все самое интересное будет потом», — считает блогер.

16:07 В Госдуме приветствовали отставку премьер-министра Армении Сержа Саргсяна. «Армянский народ дожал ситуацию, красавцы! Никто не хочет терпеть одного и того же человека во главе государства десятилетиями. Необходима сменяемость власти и партий!» — написал в соцсети вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР). Подробности в материале: Вице-спикер Госдумы: Армянский народ дожал ситуацию, красавцы!

16:21 «Надо честно сказать, что я в своих прогнозах не ожидал такого развития событий, потому что мы все очень хорошо понимаем, что дело не в персоналии Сержа Саргсяна, а в системе власти и экономики в Армении. Но Серж Саргсян сделал мужественный, сильный государственный поступок подлинного ответственного руководителя. Он воочию увидел, что его легитимность ушла, и поэтому подал в отставку. Но главный вопрос, который теперь стоит перед Арменией: кто и что будет делать с системой олигархического капитализма в Армении? Какую конкретную программу будет реализовывать новое руководство в этой сфере? До сих пор из уст оппозиции ни одного слова на эту тему не прозвучало», — заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

16:22 Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян распространил следующее заявление через социальные сети: «В эти дни на фоне политических процессов в Армении Азербайджан мобилизует технику и военнослужащих на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, что позволяет нам предположить о новой инициативе Баку. Международное сообщество, и в первую очередь страны Минской группы ОБСЕ, должны применить соответствующие усилия по сдерживанию Баку».

16:23 Два часа назад в медцентре «Наири» скончалась мать Сержа Саргсяна.

16:28 Митингующие водители на окраине Еревана.

16:33 Читайте также: РФ ждет от нового правительства Армении ясного определения стратегических перспектив

17:03 «Сожалею, что так произошло, я считал Сержа Саргсяна разумным и дальновидным политиком. Но считаю, что в определенной мере он поступил мудро, не допустив кровопролития в стране. Армянский народ сильный, многие прошли серьезные испытания, в том числе и Карабахом, думаю, что у них достаточно политической мудрости не доводить существующие политические, экономические и социальные проблемы до сложностей в стране и не дай бог до кровопролития. Потому что есть такие силы, которые заинтересованы, чтобы на Кавказе возник новый очаг напряжения», — заявил корреспонденту ИА REGNUM зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа («Справедливая Россия»).

17:10 Решением правительства Армении временным премьер-министром стал вице-премьер Карен Карапетян. [[[picture3]]]

17:15 «Браво, Пашинян, да здравствует Армения!» — Михаил Саакашвили поздравил армян.

17:22 Мария Захарова написала: «Народ, который имеет силу даже в самые сложные моменты своей истории не разъединяться и сохранять уважение друг к другу, несмотря на категорические разногласия, — великий народ. Армения, Россия всегда с тобой!»

17:24 Указами президента Армении Армена Саркисяна ряд министров сегодня переназначены на своих должностях. Как сообщает пресс-служба президента, министром здравоохранения назначен Левон Алтунян, министром труда и по социальным вопросам — Артем Асатрян, министром диаспоры — Грануш Акопян, министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов — Ашот Манукян.

17:27 В Ереване президент Республики Арцах Бако Саакян 23 апреля провел встречу с первым президентом Республики Армения Левоном Тер-Петросяном. Как сообщили в аппарате президента НКР, была затронута сложившаяся в Армении внутриполитическая ситуация. Единственным предметом обсуждения был мирный и безболезненный путь выхода из сложившейся взрывоопасной ситуации. [[[picture4]]]

17:37 Опрошенные «Вестником АТОР» российские туроператоры — Национальный туроператор АЛЕАН, «Дельфин», «Музенидис Трэвел» — сообщают, что за время проведения протестных акций в Ереване не произошло ни одной аннуляции туров. Основные групповые заезды будут выполняться на майские праздники, поэтому туристы не спешат отменять поездки в надежде, что ситуация урегулируется до этого времени. Туроператорам не поступает заявок о досрочном прекращении туров. Все находящиеся в Армении туристы продолжают свой отдых. [[[picture11]]]

17:43 Ликование на улицах Еревана. [[[picture8]]] [[[picture5]]] [[[picture6]]] [[[picture10]]]

17:57 Армянская ассамблея Америки (ААА) выступила с заявлением в связи с демократическими событиями в Армении. «После многодневных ненасильственных акций протеста премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку. Мы воздаем должное армянскому народу, гражданскому обществу и руководству. Это поворотный момент и для Армении, и для региона. Армянская Ассамблея Америки призывает международное сообщество поддержать Армению за эту демонстрацию демократии и верховенстве закона в действии, а также за обеспечение безопасности Армении. Мы поздравляем народ Армении», — говорится в заявлении. [[[picture9]]]

18:13 Народ стекается на «победный» митинг. [[[picture12]]]

18:18 Президент Армении Армен Саркисян провел встречу с послом США Ричардом Милсом. На встрече обсуждался широкий спектр вопросов армяно-американского сотрудничества. Собеседники также коснулись текущей внутриполитической ситуации, сообщает пресс-служба президента.

18:26 Россия не будет вмешиваться во внутренние события в Армении. Об этом заявил первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин. «Нужно ли России выступать в роли активной силы, вмешиваясь во внутренние события в Армении? Я не считаю, что для этого наступил какой-то момент… Не в традициях Армении привлекать кого-либо для решения внутриармянских вопросов, это вызовет гораздо большую негативную реакцию среди тех, кто поддерживает нынешнее правительство», — цитирует Затулина «Говорит Москва».

18:27 23 апреля в Ереване президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в состоявшейся у президента Республики Армения Армена Саркисяна встрече, посвященной внутриполитической ситуации в Армении. Во встрече участвовали Католикос всех армян Гарегин Второй, премьер-министр РА Серж Саргсян, председатель Национального собрания Ара Баблоян, первый вице-премьер Карен Карапетян, председатель Общественного совета Вазген Манукян, сообщает пресс-служба президента НКР.

18:30 Всемирно известный шансонье Шарль Азнавур признался, что даже если в силу обязательств по работе находится далеко, его сердце всегда в Армении. «Я очень беспокоюсь из-за ситуации, сложившейся в Армении. Приглашаю все стороны за стол переговоров, чтобы найти какое-либо решение и избежать любого вида насилия. Каждый должен пойти на уступки, чтобы сохранить единство нации, оставаясь верным гуманитарным и демократическим ценностям», — написал Азнавур на своей странице в Facebook.

18:50 Азербайджан подозревают в попытке воспользоваться отставкой армянского премьера. «Это фактически военная зона, — сказал военный обозреватель Изборского клуба Владислав Шурыгин. — Как только в Армении наступает пять минут без власти, Карабах уходит в состояние войны. На сегодняшний момент за последние пять суток туда (на границу с Карабахом) стянуто 20% всего азербайджанского воинства». Читайте также: Это не майдан — Изборский клуб о событиях в Армении

18:52 Президент Армении Армен Саркисян своим указом принял отставку правительства. [[[picture13]]]

19:13 [[[picture14]]] Ереван в эти минуты глазами корреспондента ИА REGNUMИосифа Кубатьяна: [[[picture17]]] [[[picture16]]] [[[picture15]]]

19:14 Никол Пашинян на митинге заявил о требовании внеочередных парламентских выборов.

19:16 «Наша бархатная революция не может прерваться на полпути, премьер должен быть всенародно избранным», — отметил Никол Пашинян. А народ скандировал: «Никол, Никол!»

19:20 Пашинян на митинге обратился и к бизнесменам и предпринимателям, призвав их не беспокоиться по поводу бизнеса: «Вендетты не будет, не будет нетерпимости и недоверия. В Армении восстановилась атмосферы радости и доверия».

19:25 Никол Пашинян поблагодарил также власти Нагорного Карабаха за проявленное понимание и корректность за время протестов в Ереване.

19:36 23 апреля граждане Армении празднуют отставку премьер-министра Сержа Саргсяна, который не продержался на посту более семи дней. [[[video-0]]]

19:39 Минская группа ОБСЕ выступила с заявлением, в котором потребовала от сторон карабахского конфликта снизить напряженность на передовой и отогнать от нее тяжелую артиллерию и технику. Ранее об активности азербайджанских войск на передовой сообщало минобороны НКР, а МИД Армении обратился с призывом к международному сообществу обратить на это внимание.

19:54 Под конец Пашинян призвал сторонников собраться на том же месте в 15:00 завтра, 24 апреля, и посетить вместе Цицарнакаберд для уважения памяти жертв геноцида. День памяти жертв геноцида армян отмечается ежегодно 24 апреля в память о жертвах геноцида армян в Османской империи, завтра — 103-я годовщина.

20:03 Самое главное в Армении сейчас — это сохранение стабильности в стране, соблюдение прав человека и перевод конфликта в переговорное русло, отметил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»). «В сложившейся обстановке обращаюсь к армянским коллегам с призывом предпринять все возможные меры, чтобы обеспечить общественный диалог и сохранить в Армении мир и стабильность», — заявил парламентарий. Читайте подробнее: В Госдуме призывают парламент Армении обеспечить общественный диалог

20:17 23 апреля граждане Армении праздновали отставку премьер-министра Сержа Саргсяна, которые не продержался на посту более 7 дней. Ранее был освобожден из-под ареста и лидер протестного движения Никол Пашинян, которого встретили на площади Республики десятки тысяч митингующих. Никаких скоплений полиции более на наблюдается. Они покинули центр города еще днем. Выступая на митинге, Пашинян отметил, что они не должны останавливаться на полпути и требуют внеочередных парламентских выборов. [[[video-1]]] На митинги и шествия собрались, по разным оценкам, от сотни до сотен тысяч людей. Подсчитать сложно, поскольку тысячи людей рассредоточены в разных уголках центра. В акциях участвуют не только ереванцы, но и жители отдаленных регионов. На улицах поют песни, танцуют, жарят шашлыки и пьют шампанское. Об этом: «Бархатный переворот». Армения ликует: фоторепортаж

20:27 США готовы сотрудничать с новым правительством Армении, которое будет сформировано вместо кабинета Сержа Саргсяна, сообщает 23 апреля РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя госдепартамента. По словам сотрудника госдепа США, Вашингтон благодарен ушедшему в отставку Сержу Саргсяну за его партнерство с Соединенными Штатами. «Мы благодарны премьер-министру Саргсяну за многолетнюю службу и его вклад в крепкое партнерство США и Армении. Мы ожидаем, что его преемник будет назван в результате демократического процесса, осуществляемого в духе транспарентности в соответствии с законами и международными обязательствами Армении. Мы рассчитываем тесно сотрудничать с новым правительством», — цитирует агентство слова представителя госдепартамента.

20:36 В Госдуме не будут удивлены, если протестующие в Армении захотят развить успех и потребовать выборов в парламент. Читайте также: В Госдуме не будут удивлены требованием выборов в парламент Армении