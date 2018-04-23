Калуга, 23 апреля, 2018, 14:46 — ИА Регнум. В Калужской области предлагают продвигать идею единообразного вида могил и отсутствие индивидуальных оград на кладбищах. С таким предложением выступил губернатор региона Анатолий Артамонов на заседании областного правительства 23 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Tama66 Кладбище. Крест

Одной из тем заседания стало неблагоустроенное и сильное загрязненное кладбище в Шопино. Также жителей возмущает нововведение, благодаря которому поставить на могиле родственников ограду и памятник можно лишь с письменного разрешения властей.

Как заявил и.о. городского головы Калуги Дмитрий Разумовский, с грязью на кладбище горуправа справиться после ремонта разбитого дорожного покрытия, а что касается разрешения на установки оград и надмогильных памятников, то, по его словам, эти согласования городская управа действительно выдает быстро.

«Давайте мы всё-таки будем приближаться к этой цивилизованной норме, что внутри этого забора, который вокруг кладбища есть, больше не нужно никаких оград, — заявил Анатолий Артамонов. — Ну что же это такое, по кладбищу пройти невозможно! Кто во что горазд! Все от кошелька зависит Человек жил бедно, умер и все равно каждый видит, что ему некому поставить такую ограду, которая есть у соседа: с куполами, со всеми этими «прибамбасами». Хоть там, по крайней мере, пусть будут равны… Проявляйте настойчивость, я будут поддерживать».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пскове на территориях закрытых в 2013 году кладбищ Орлецы I, II и III появляются новые могилы. В прокуратуре региона указали, что это приводит к фактическому уменьшению санитарно-защитной зоны общественных мест захоронения и нарушает права жителей деревни Новая Гоголевка на использование имеющихся в их собственности земельных участков по целевому назначению — для целей строительства.

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