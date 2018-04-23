Ереван, 23 апреля, 2018, 14:45 — ИА Регнум. Задержанный 22 апреля депутат парламента Армении — лидер протестного движения против избрания бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Никол Пашинян освобождён. Также на свободу отпущены и депутаты Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян. Это стало результатом переговоров главы оппозиции с первым вице-премьером Армении Кареном Карапетяном.

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Как заявил Пашинян журналистам, логика действий протестующих не изменилась. Уже вечером, по его словам, на площади Республики будет проведён очередной митинг.

«До этого мне нужно ознакомиться с текущей ситуацией. После этого приму решение», — сказал парламентарий.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 апреля, на совещании в резиденции президента Армении первый вице-премьер Карен Карапетян заявил о своём намерении отозвать из парламента ходатайство об аресте депутатов Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна. По словам представителя партии «Гражданский договор» Лены Назарян, заседание парламента, на котором должен был обсуждаться арест депутатов, было перенесено.

Напомним, парламентарий Никол Пашинян и двое его соратников были задержаны 22 апреля во время разгона полицией протестного шествия на улице Арцаха в Ереване.

Протестные акции против премьерства Сержа Саргсяна начались в Ереване 13 апреля. По словам президента Армении Армена Саркисяна, напряженная ситуация, которую можно наблюдать в стране, достигла опасной черты.

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