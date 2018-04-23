Ульяновск, 23 апреля, 2018, 14:25 — ИА Регнум. В Ульяновской области будет возрождена Ленинская премия. Это решение принял губернатор региона Сергей Морозов, учредив губернаторскую премию имени Владимира Ильича Ленина. Данное решение было озвучено на встрече с жителями области, которые были участниками событий присвоения Ульяновской области ордена Ленина и с теми, кто был удостоен данной награды, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Ulgov.ru Губернатор Сергей Морозов

Губернатор подчеркнул, что апрель является месяцем памятных исторических дат. 20 апреля регион отметил 52-ую годовщину присвоения Ульяновской области ордена Ленина. Соответствующий указ президиума Верховного совета СССР был подписан в 1966 году. 22 апреля в регионе почтили память Владимира Ленина в честь 148-ой годовщины со дня его рождения.

На встрече с ветеранами губернатор поблагодарил их и отметил, что они — «авторы успехов и побед региона», «хранители славных трудовых традиций». И «мы должны достойно продолжать добрые дела, которыми вы славились, во всём соответствовать тому уровню и тем результатам, которые вы задали».

«Ваш созидательный труд превратил нашу область в один из самых динамично развивающихся регионов страны. Мы намерены сохранять и использовать то лучшее, что было в нашей истории. Сохранение преемственности — это один из важнейших факторов стабильности и развития. В этом и есть смысл патриотизма. При самых разных взглядах на жизнь и на политику мы должны ставить интересы Родины на первое место. Именно поэтому сегодня в вашем присутствии я хочу официально объявить о важном решении — о возрождении Ленинской премии. И подписать соответствующий указ «О Губернаторской премии имени Владимира Ильича Ленина», — сказал, в частности, Сергей Морозов.

Глава региона отметил, что Ленинская премия была в СССР одной из высших форм поощрения граждан, добившихся наиболее выдающихся достижений. Она вручалась за наиболее «крупные прорывные достижения, кардинальным образом влияющие не только на отечественное, но и на мировое развитие».

«Региональная премия станет важным элементом продвижения и популяризации достижений нашего края, наших талантливых земляков. Я уверен, что и в наше время есть свершения и люди, достойные больших наград», — уверен Сергей Морозов.

На обсуждении учреждения премии присутствовали Герои Социалистического Труда, почетные граждане Ульяновской области, лауреаты Ленинской премии, а также ветераны, награжденные орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Трудовой Славы, орденом «Знак Почёта». Почетный гражданин Ульяновской области, бывший первый секретарь Ульяновского обкома КПСС Юрий Самсонов высказал мнение, что инициатива по возрождению Ленинской премии нуждается в поддержке, премия позволит поддержать талантливых жителей региона. После итогового обсуждения глава региона подписал соответствующий документ об учреждении региональной награды.

Губернаторская премия имени Ленина будет являться признанием заслуг перед Ульяновской областью. Награда будет присуждаться с 2020 года раз в пять лет как одному лауреату, так и коллективу «за выдающийся вклад в исследования в области гуманитарных и общественных наук или за творческие достижения в литературе и сфере искусств, реализованных на территории Ульяновской области, способствующие прорывному социально-экономическому развитию региона». Церемонии награждения будут проходить 22 апреля, в день рождения Владимира Ленина. Размер премии составит 1 млн рублей.

Ulgov.ru На встрече с лауреатами высоких государственных наград

«Как лауреат Ленинской премии, я поддерживаю решение губернатора. Действительно надо реализовать эту инициативу. Такая премия была самой высшей наградой за творческий труд, за решение задач, имеющих особую государственную важность. Я получил эту награду за работу по созданию автоматизированной системы управления силами военно-морского флота, в том числе морскими стратегическими ядерными силами», — подчеркнул лауреат Ленинской премии, профессор, доктор наук Вячеслав Алексейчик.

«Я живу в Чердаклах, 45 лет проработала дояркой в совхозе. В 1966 году мне вручили орден Ленина. У меня много наград. Губернатор принял очень правильное решение возродить Ленинскую премию. Область идет вперед, это видно по всем современным достижениям, по тому, как меняется наша область в лучшую сторону. В частности, ветеранам сегодня уделяется огромное внимание», — отметила заслуженный работник сельского хозяйства РФ Лидия Долгунова.

Также глава региона отметил, что в регионе продолжается подготовка к 150-летнему юбилею Владимира Ленина в 2020 году. Планируется реализовать социально-культурные, туристические проекты, общественно-политические мероприятия, действия по модернизации инфраструктуры, зданий, объектов, связанных с жизнью и деятельностью знаменитого земляка.

«Нас помнят, это важно. Я получила орден Ленина в 45 лет. Орден Ленина для меня изменил судьбу, я стала известным врачом. Я получила этот орден. Я постоянно приумножала свои знания, трудилась и отдавала себя делу. Мне скоро исполнится 97 лет. Мы все работали с полной отдачей сил. Очень хорошо, что у нас появится Ленинская премия, человеческий труд необходимо отмечать. Нужно помнить историю приумножать ее достижения», — дополнила заслуженный врач РСФСР, основатель неврологической службы региона Елизавета Фурашова.