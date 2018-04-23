Ярославль, 23 апреля, 2018, 14:23 — ИА Регнум. ООО «Компсервис», которое в настоящий момент занимается ремонтом «отремонтированного» фонтана в парке Мира, решило за свой счет поменять боковую часть чаши на более дорогую. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил генеральный директор предприятия Вячеслав Чепиков.

Ярпортал, пользователь Cvarc Сейчас фонтан переделывают

Напомним, работы по благоустройству сквера, ограниченного улицами Городской Вал, Свободы и проспектом Ленина, проводились в рамках проекта «Решаем вместе». Контракт стоимостью 10 млн 356 тыс рублей выиграло ООО «Компсервис». Итого работ стал поводом для скандала и публичной критики городских властей губернатором Мироновым. После этого мэрия и ООО «Компсервис» расторгли договор по обоюдному согласию, но генеральный директор ООО «Компсервис» Вячеслав Чепиков пообещал доделать работы за счет фирмы.

Согласно проекту боковая часть фонтана должна была быть отделана тротуарной плиткой «Легион». Она по внешнему виду такая же, как у нас на улицах кладут. Это было бы некрасиво и я принял решение облицевать фонтан гранитом. Там еще была бетонная плита, которая защищала сам механизм, мы ее тоже облицуем гранитом, нарастим и разместим на ней скамейки», — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ООО «Компсервис» Вячеслав Чепиков.

Он опроверг слухи о том, что в этом сезоне фонтан не заработает из-за возникших сложностей с подключением. Фонтан планируют запустить 15 мая. На открытие приглашены губернатор области и мэр Ярославля.