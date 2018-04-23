Сургут, Югра, 23 апреля, 2018, 14:18 — ИА Регнум. В Югре 22 апреля прошли акции протеста против невыплат правительством автономного округа жилищных субсидий участникам правительственной программы поддержки молодым семьям. Согласованные митинги состоялись в городах Советском, Урае, Нягани, Лянторе, Нефтеюганске, Нижневартовске и Сургуте, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Томас Бенджамин Кеннингтон. Бездомный. 1890

Ранее протестующие записали видеообращение к главе государства Владимиру Путину, где говорилось, что субсидии на приобретение жилья и компенсации процентных ставок по ипотеке, обещанные правительством ХМАО-Югры, нужны молодым семьям как воздух, чтобы рассчитаться с банками за кредиты. Участники программы «Доступное жильё — молодым» рассчитывали получить не менее миллиона рублей на семью. Но финансирование программы год от года сокращается. Так, в 2015 году на программу «Доступное жильё — молодым» было выделено около трёх миллиардов рублей, а в 2018 году уже 109 миллионов. Субсидию или компенсацию могут получить лишь 109 семей. Тогда как в очереди стоит их более 24 тысяч.

«Мы останемся без жилья. Мы не можем продать квартиры и рассчитаться с банком, так как выделили доли детям. Это было одно из условий данной программы. Получается, что правительство ХМАО-Югры сознательно обрекает нас на то, что впоследствии многие из нас останутся без жилья», — обращались к Путину протестующие.

Кроме того, около семи тысяч молодых югорских семей были исключены из программы по причине установки возрастного ценза до 36 лет. То есть те, кто встал в очередь на субсидию до 2011 года, в очереди остаются, а те, кто после этого года, — из очереди выбывают после исполнения 36 лет.

Митингующие уверены, что правительство округа сознательно тормозит выплаты, выделяет мизер на программу, дожидаясь, когда претенденты на субсидии «перерастут» обозначенный потолок.

Как сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО, губернатор Югры Наталья Комарова пообещала разобраться в ситуации и пообщаться с жителями протестных городов через онлайн-конференцию. Отмечается, что под возрастной ценз не попадают следующие семьи: многодетные, с детьми-инвалидами, с доходом ниже прожиточного минимума. Кроме того, семьям, успевшим вступить в ипотеку, было предложено воспользоваться компенсацией части процентной ставки по кредиту по подпрограмме «Ипотечное жилищное кредитование» за счет бюджета округа. Причем 80% исключенных из программы «Доступное жильё — молодым» уже воспользовались такой возможностью.

Отметим, что по итогам митингов была вынесена резолюция, в которой главным требованием является восстановление участников, исключенных из программы по достижении 36 лет. Далее требуется исключить из единого списка участников людей, которые не приобрели квартиры, а только намереваются это сделать. Митингующие также просят правительство округа увеличить финансирование программы, а также провести проверки по финансированию и распределению средств в ходе её реализации.