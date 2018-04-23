Калининград, 23 апреля, 2018, 14:12 — ИА Регнум. В дни натовского форума о «рисках гибридной войны» в регионе Балтийского моря военные корабли Балтфлота провели учения, выйдя за пределы Балтики — в Северную Атлантику.

Пресс-служба Балтфлота Сторожевик «Ярослав Мудрый»

Как сообщили сегодня, 23 апреля, корреспонденту ИА REGNUM в штабе Балтфлота, в заданной точке Северной Атлантики встретились экипажи сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» и большого десантного корабля «Минск», оба выполняющие задачи дальнего похода.

Сторожевик вышел из Балтийска Калининградской области 15 апреля, взяв курс на Средиземное море, а БДК, более полугода находившийся в Средиземноморье, возвращается в родную гавань Балтийска.

«Российские моряки провели ряд совместных учений и тренировок по противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороне, отработали вопросы организации связи», — сообщили в штабе.

Также экипаж «Ярослава Мудрого» провел электронные ракетные пуски по морским целям, использовав главное ударное оружие корабля — противокорабельный ракетный комплекс «Уран».

По информации ИА REGNUM, российские военные корабли провели учения у берегов Великобритании.

В это же время в Польше стартовал форум парламентских комиссий по государственной обороне, организованный НАТО для балтийских и северных стран.

«Многие государства-члены НАТО считают, что дополнительная деятельность альянса по восточному направлению не требуется. Наша цель, напротив, чтобы НАТО продолжал укреплять систему сдерживания в регионе», — заявил перед форумом бывший министр обороны Эстонии Ханнес Хансо.

Альянс планирует организовать депутатам экскурсию в международный северо-восточный корпус НАТО в польском Шецине.