Калуга, 23 апреля, 2018, 11:53 — ИА Регнум. В Калуге 20 апреля в пятый раз отметили День местного самоуправления. В городе работают 58 территориальных общин (ТОС), принимающих активное участие в благоустройстве и развитии Калуги. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, одним из наиболее значимых проектов, реализованных с участием ТОС, стал проект рейтингового голосования по отбору общественных территорий подлежащих благоустройству в рамках программы формирования комфортной городской среды.

Пресс-служба Городской думы Калуги Самые активные участники территориального самоуправления Калуги были приглашены на праздничный концерт и награждены почетными грамотами

Самые активные участники территориального самоуправления были приглашены на праздничный концерт и награждены почетными грамотами. Активистов ТОС поздравили глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов, депутаты Городской думы, а также временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Разумовский.

«Местное самоуправление — важное связующее звено между населением и государством, городские власти решают самые острые вопросы, волнующие жителей, таких вопросов очень много, но самая главная наша задача — совместно с жителями сделать жизнь в нашем городе комфортной, создать все условия для труда и отдыха», — подчеркнул Александр Иванов.

Также глава городского самоуправления поблагодарил за плодотворный труд активистов территориальных общин.

«Надежным фундаментом местного самоуправления является территориальное общественное самоуправление, я поздравляю и благодарю всех членов ТОС за вклад в развитие нашего города, — обратился к собравшимся Александр Иванов.— Сегодня мы будем чествовать лучших из лучших, потому что именно они своим трудом делают Калугу ещё более красивой и благоустроенной».