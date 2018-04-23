Ереван, 23 апреля, 2018, 13:51 — ИА Регнум. К сожалению, наблюдения за последними событиями и их публичными и скрытыми мотивами свидетельствуют о последовательных попытках нарушения баланса в обществе, что уже является прямой угрозой не власти, отдельным государственным или политическим деятелям, а основам государства, заявил глава Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгий Кутоян в интервью госагентству «Арменпресс».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Армения

По его словам, полученная СНБ информация позволяет предположить, что параллельно реализации конституционных прав граждан Армении различные внутренние и внешние силы, лица и группировки, преследующие цели ослабления и расшатывания основ государственности, рассчитывают претворить в жизнь программы, направленные против территориальной целостности и незыблемости границ страны. «Я не брезгую давать публичные оценки этим программам, поскольку с целью их реализации среди различных слоев общества предпринимаются попытки насаждения ненависти, очевидной вражды, нетерпимости, последствия чего нельзя будет преодолеть за короткие сроки», — отметил Кутоян.

Он также заявил, что дает публичную оценки этим программам также по той причине, что отдельные люди и группировки, намереваясь использовать эту ситуацию, пытаются общественно опасными поступками еще более усугубить ситуацию и посеять атмосферу страха в республике. Кутоян считает, что большую озабоченность вызывают «активизировавшиеся действия противника, направленные против обороны страны».

«Все эти обстоятельства стали основой для озабоченности СНБ в том плане, что они стали представлять собой серьезный вызов против нашей государственности», — отметил главный спецлужбист Армении.

Накануне, 22 апреля, Минобороны Республики Арцах распространило видео, которое запечатлело передвижение азербайджанских войск близ линии соприкосновения войск.