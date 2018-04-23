Ереван, 23 апреля, 2018, 13:37 — ИА Регнум. В резиденции президента Армении состоялось совещание с участием премьер-министра Армении Сержа Саргсяна, президента Армена Саркисяна, первого вице-премьера Карена Карапетяна и президента Нагорного Карабаха Бако Саакяна.

Photolure Никол Пашинян во время задержания

После совещания Карен Карапетян заявил, что обратится к генпрокурору с просьбой отозвать из парламента ходатайство об аресте депутатов Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарат Мирзояна.

Вице-премьер также сообщил, что едет на встречу с Николом Пашиняном.

Читайте также: Арест лидера протестов в Армении не помог: акции неповиновения продолжаются

До этого представитель партии «Гражданский договор», лидером которой является Пашинян, Лена Назарян, единственный депутат партии, находящийся на свободе, сообщила, что утром провела встречу со спикером парламента Армении Ара Баблояном, который предлагал продолжить переговоры, но с условием, что не будет давления улицы.

«То есть он предлагал приостановить все митинги и шествия во время переговоров. Я ответила, что наша повестка остается прежней: отставка премьер-министра Сержа Саргсяна», — сказала Назарян.

Она также проинформировала, что заседание парламента, на котором должен был обсуждаться арест депутатов, перенесено.

Скорее всего уже сегодня лидер протестного движения Никол Пашинян и его соратники по партии окажутся на свободе.

Между тем с сегодняшнего утра акции гражданского неповиновения проходят практически по всей стране. В Ереване парализованы несколько центральных улиц.

Читайте также: Серж Саргсян «сделал шаг к диктатуре»?