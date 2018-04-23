Москва, 23 апреля, 2018, 13:48 — ИА Регнум. 18 апреля 2018 года в пресс-центре ИА REGNUM состоялась пресс-конференция, посвященная открытию XX Международного фестиваля детективных фильмов и фильмов правоохранительной тематики ДетективФЕСТ (DetectiveFEST) и премьере игрового художественного фильма производства Великобритании «16/03».

Выступающие:

Юрий Митюшин, Президент DetectiveFEST;

Пракаш Шарма, Вице-президент DetectiveFEST, кинопродюсер из Индии;

Николай Берсенёв, поэт.

В Москве с 23 по 27 апреля 2018 года будут проходить итоговые кинофестивальные мероприятия XX международного фестиваля детективных фильмов и телепрограмм правоохранительной тематики ДетективФЕСТ (DetectiveFEST).

Открываться кинофестиваль будет 23 апреля в Общественной палате Российской Федерации.

Открытие завершится премьерным показом игрового художественного фильма производства Великобритании «16/03», созданного на основе реальных событий и рассказывающего о химической атаке на город Халабаджа в Иракском Курдистане 16 марта 1988 года, когда одновременно погибло 5 тысяч человек и 20 тысяч пострадали. Фильм будет представлять его режиссер Денни Даррен.

Показ фильма в ИА REGNUM будет анонсирован дополнительно.

Во время фестиваля будут проходить мастер-классы и круглые столы и встречи с со зрителями.

Закончится фестиваль церемонией награждения победителей в доме кино на 27 апреля 2018 года. На закрытие фестиваля после церемонии награждения состоится премьерный показ фильма «Переход» о русском спецназе.

В составе соорганизаторов фестиваля сейчас официально числятся: Гильдия продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России, которую возглавляет Юрий Александрович Бобров; Московское региональное отделение Международной полицейской ассоциации, которое возглавляет Иван Григорьевич Сардак, генерал-лейтенант милиции; и Российский Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.

Продюсерская компания «Детектив» является некоммерческой организацией. Мы не ставим себе задачу извлечения прибыли. За 20 лет все кинопоказы были бесплатными, и более того, мы еще проводим недели российского кино за границей. На сегодняшний момент провели 29 кино недель. Это тоже достаточно значимый вклад в дело наведения мостов и какие-то дружеских отношений между кинематографистами разных стран мира», — из выступления президента юбилейного XX фестиваля «ДетективФЕСТ» Митюшина Ю.А.

На конкурс фестиваля было прислано порядка 600 фильмов из 71 страны мира.

Фестиваль состоит как бы из двух частей: первую представляют жанровые номинации, а вторую специальные (тематические) номинации, которые для каждого фестиваля на протяжении 20 лет отражали самые болевые проблемы общества, актуальные и для России и для всего мира.

Подробнее о целях и задачах фестиваля, его успешных результатах на протяжении длительного пути в 20 лет, социальных проблемах общества, для которых он актуален, сложностях на пути их решения, а так же взглядах выступающих на различные актуальные для общества и страны вопросы смотрите в видео состоявшейся пресс-конференции.