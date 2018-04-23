Москва, 23 апреля, 2018, 13:27 — ИА Регнум. В Совфеде согласны с заявлением генерального секретаря ООН о возвращении холодной войны и называют отличительную особенность нынешней войны, передает корреспондент ИА REGNUM 23 апреля.

Пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Франц Клинцевич

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш дал интервью телеканалу SVT, в котором заявил о возвращении холодной войны. При этом, он отметил, что нынешняя ситуация отличается от той, которая была во времена СССР.

«Не вызывает возражений и его утверждение, что нынешняя ситуация отличается от той, что была в прежние времена. Но дело далеко не только в том, что США и Россия не контролируют всех и вся, как это было раньше. Отличительная особенность сегодняшней холодной войны состоит в том, что резко сократилось расстояние, отделяющее ее от войны горячей. Понятно, что это ни в коей мере не означает обреченности мира. Вместе с тем вероятность катастрофического развития событий в настоящий момент куда реальнее, чем это было в прошлом веке», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, в существенной модернизации нуждаются механизмы предотвращения конфликтов.

«То, что работало 30—40 лет назад, сейчас уже в силу разных причин по меньшей мере неэффективно, но ничего принципиально нового создано не было. Вот где колоссальное поде деятельности для ООН, ее Совета Безопасности», — говорит он.

Кроме того, всё более стремительным становится бег времени: сегодня для принятия решения отведены не дни и часы, а минуты, если не секунды, рассуждает парламентарий, сокращение полетного времени ракет в несколько раз сделало мир еще опаснее.

«Наконец, Россия — и в этом я вижу главное отличие новой редакции холодной войны от предыдущей — оказалась в кольце стран, напичканных под завязку американским и натовским оружием, чего в принципе никогда не было с Советским Союзом. Позволю себе несколько вольное сравнение: сегодня ситуация, в которой вынуждена жить и развиваться Россия, в чем-то напоминает американскую времен Карибского кризиса, когда буквально под носом у США были установлены советские ракеты. Впрочем, тогда всё разрешилось достаточно быстро, ныне же — конца не видно. Естественно, наша страна не может не реагировать», — указал Клинцевич.

«Больше чем убежден, что США и их союзники сознательно не использовали в 90-х годах прошлого века реальную возможность переустройства миропорядка. Не обусловленное никакими внешними факторами сохранение Североатлантического блока тогда и существование и перманентное расширение его сейчас — основная причина новой редакции холодной войны», — сказал сенатор.