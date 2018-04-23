Казань, 23 апреля, 2018, 13:22 — ИА Регнум. В Казани на организацию и проведению торжественных мероприятий, посвящённых празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, которые должны пройти 9 мая 2018 года, планируется направить 45 805 100 рублей. Управление культуры исполкома Казани объявило аукцион по выбору исполнителя, но пройдёт он спустя пять дней после праздника — 14 мая 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Приём заявок от исполнителей начался сегодня, 23 апреля 2018 года, а закончится 10 мая. Преимуществ для малого бизнеса и некоммерческих организаций не установлено. Контракт будет оплачен из средств городского бюджета.

В техническом задании уточняется, что победитель должен организовать мероприятие 9 мая 2018 года, но непонятно, как это планируется сделать, если определят победителя только 14 мая.

В рамках исполнения контракта компания должна будет предоставить сценические конструкции, экранное оборудование для прямой трансляции, смонтировать декорации, оформить сценический комплекс со спецэффектами, например, огненными фонтанами, комплексом эффекта «тяжелый дым», предоставить звуковое и световое оборудование для проведения двух репетиций парада, одной генеральной репетиции и проведения мероприятия.

Помимо этого, в задачи победителя, исходя из технического задания, входит концертная программа мероприятия продолжительностью не менее шести часов, на котором ведущие должны говорить на русском и татарском языках, выступить «14 детских коллективов в количестве 350 человек по одному выступлению общей продолжительностью 70 минут, 10 иногородних коллективов в количестве 250 человек по одному выступлению общей продолжительностью 60 минут, солисты-вокалисты — 10 человек по одной песне общей продолжительностью 40 минут, актёры театров — 15 человек по одному выступлению общей продолжительностью 40 минут, ансамбль танца — 80 человек по одному танцу общей продолжительностью 50 минут, ансамбль татарского народного танца — 30 человек по одному танцу общей продолжительностью 40 минут».

Оборудование для досмотровых зон, транспорт для артистов, автобус не менее чем на 40 посадочных мест для участников парада, электрообеспечение мероприятия, кулеры для трибун, мобильные туалетные кабины, а также организация мероприятия в Казанской Ратуше, предоставление цветочной продукции на территории Казанской Ратуши, организация приёма для участников Великой отечественной войны, организация мероприятий на Площади Тысячелетия, в Парке Победы и на Площади Свободы, проведение мероприятия «Бессмертный полк», праздничный салют в акватории реки возле Кремлёвской дамбы продолжительностью не менее 7 минут, — всё это задачи победителя в рамках данного тендера, проведение которого назначено на пять дней спустя после дня, когда должно состояться празднование.