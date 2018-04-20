Армения, 3 октября, 2006, 13:31 — ИА Регнум. Посол Швейцарии в Армении Лоренцо Амберг (резиденция в Тбилиси) вручил 3 октября верительные грамоты президенту Армении Роберту Кочаряну .

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы армянского государства, в ходе встречи президент выразил удовлетворение нынешним уровнем армяно-швейцарских отношений, а также высоко оценил содействие Швейцарии в процессе осуществления реформ в Армении.

По словам посла Амберга, впечатляющий экономический рост, стабильная политическая ситуация создают хорошие предпосылки для продвижения и развития страны. Отметив, что двусторонние показатели в экономической сфере достаточно скромны, стороны подчеркнули необходимость более скоординированного взаимосотрудничества. Дипломат заявил, что в ходе исполнения совей миссии сделает все возможное для большего углубления двусторонних отношений, в частности, с целью расширения и активизации сотрудничества в экономической сфере.

В тот же день, посол Швейцарии вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Армении Вардану Осканяну .

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе внешнеполитического ведомства Армении, в ходе беседы министр поздравил посла с назначением, пожелал ему удачи в деле осуществления ответственной миссии и выразил готовность способствовать стимулированию дружественных отношений между двумя странами.

В свою очередь, Лоренцо Амберг отметил, что стимулом к развитию армяно-швейцарских отношений послужит осуществление договоренностей, достигнутых в ходе визита визита министра иностранных дел Швейцарии Мишелин Кальми-Рей в Армению в июне текущего года. Стороны затронули также вопрос графика двусторонних встреч, в частности, ожидающееся в ближайшее время общение парламентариев и предпринимателей.