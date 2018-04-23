Лондон, 23 апреля, 2018, 13:10 — ИА Регнум. В парламенте Великобритании будет создана межпартийная группа по России, состоящая из высокопоставленных членов палаты общин. Целью её создания названа координация усилий палаты общин по поиску ответа на российские «гибридные угрозы». Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Лондоне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поиск врага

По сведениям пресс-секретариата российского посольства, группу возглавит глава парламентского комитета по международным делам Том Тугендхат. Тот факт, что группа была создана на антироссийской основе, вызывает сожаление, отметили в посольстве.

«Парламент (Великобритании, прим. ИА REGNUM ) вновь позволяет втягивать себя в очередную русофобскую кампанию, запущенную консервативным правительством», — говорится в сообщении пресс-службы.

В российской дипмиссии также отметили, что двусторонние отношения между Москвой и Лондоном «достигли новой низкой точки» после того, как правительство Великобритании обвинило Москву в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей.

Одновременно с этим, подчеркнули в пресс-службе, были заморожены по инициативе британской стороны политические контакты.

«Киберугрозы, исходящие из России», вновь разыгрываются в политических целях. К сожалению, создание такой группы на откровенно неконструктивной антироссийской основе не приведет к изменению данной ситуации», — констатировали в дипмиссии РФ.

По мнению российского посольства в Лондоне, это приведет к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия требует от Великобритании предоставить доказательства причастности Москвы к «систематическим кибератакам» на британскую инфраструктуру. Она отметила, что в российском МИД обратили внимание на обвинения главы британского МВД Эмбер Радд в адрес России в осуществлении «систематических кибератак».

Захарова подчеркнула — британская сторона немедленно начала призывать к жесткому ответу на «российскую угрозу» со стороны Великобритании и мирового сообщества.

Читайте также: МИД РФ: Лондон готовится к кибератаке на Россию?