Киев, 23 апреля, 2018, 12:59 — ИА Регнум. На Украине эксперты обсуждают призыв госдепартамента США выполнить условия Международного валютного фонда (создать антикоррупционный суд и повысить цены на газ) для получения Киевом нового кредитного транша.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В частности, политический эксперт Олег Соскин выразил уверенность в том, что Запад превратил Украину в полигон для испытаний и экспериментов.

«США и ЕС используют Украину как испытательный полигон, как белую мышь, на которой ставят эксперименты. Антикоррупционные суды созданы и работают только в 20 странах, большинство из них — африканские… Есть суды в Словакии и Болгарии, но они это тоже сделали не от доброй воли. Сегодня в Словакии большой скандал. Ничего тот антикоррупционный суд не смог сделать», — сказал Соскин 23 апреля в эфире канала «112 Украина».

В свою очередь депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Вадим Денисенко заявил, что рада в мае вынесет на голосование закон об антикоррупционном суде. По его словам, антикоррупционный суд не поможет побороть коррупцию на Украине.

«Антикоррупционный суд — это только вершина айсберга. Из-за того, что мы создадим антикоррупционный суд, не значит, что мы реально начнем бороться с коррупцией. По сути, у нас всё антикоррупционное законодательство принято, но, к сожалению, не произошло перезапуска всей силовой машины украинского государства. Я довольно пессимистически смотрю на все процессы, которые сейчас происходят. И у меня есть предчувствие, что нам придется сделать еще один перезапуск, потому что то, что сейчас происходит — это не борьба с коррупцией, а имитация», — сказал Денисенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля спикер госдепа США Хизер Науэрт призвала Украину выполнить условия Международного валютного фонда для получения нового транша.

«Сегодня исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии. Салливан призвал Украину удвоить усилия по реформам и следовать программам МВФ, приняв законодательство для создания независимого антикоррупционного суда и повысив тарифы на газ», — написала Науэрт в своем Твиттере.

Напомним, ранее МВФ назвал свои условия для выделения Украине нового кредитного транша и расширения сотрудничества — повысить тарифы на газ для населения и создать антикоррупционный суд.