Пекин, 23 апреля, 2018, 13:11 — ИА Регнум. Военный удар по Сирии нанесен Соединенными Штатами, Великобританией и Францией для того, чтобы сорвать расследование экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил 23 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Пекине.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Не дожидаясь, пока эксперты ОЗХО прибудут на место, на фоне многочисленных свидетельств того, что всё это было постановочным спектаклем, были нанесены удары», — сказал глава МИД России.

Он объяснил, что непосредственно перед атакой в Сирии обозначился коренной перелом в борьбе с остатками террористов. Восточная Гута была освобождена от экстремистов в тот же день. Указанные обстоятельства позволяли независимой комиссии провести расследование якобы имевших место «химических атак».

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Однако дожидаться результатов работы комиссии на Западе не собирались. Поэтому беспристрастным наблюдателям, по словам Лаврова, должно быть понятно, что выпущенные по Сирии ракеты стали попыткой «сорвать расследование по линии инспекторов ОЗХО».

Другой целью атаки стали позитивные тенденции, наметившиеся благодаря работе стран-гарантов астанинского процесса (России, Ирана и Турции).

Напомним, 14 апреля по объектам в Сирии был нанесен ракетный удар. Вооруженные силы США, Великобритании и Франции без санкции Совета Безопасности ООН и в нарушение международных норм, выпустили по целям в Сирии 103 крылатые ракеты и ракеты класса «воздух — земля».

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