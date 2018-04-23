Ярославль, 23 апреля, 2018, 12:50 — ИА Регнум. На выборах в Ярославскую областную думу в сентябре 2018 года не будет общей части партийного списка. Соответствующие поправки внесены в областной закон о выборах депутатами от «Единой России», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Wikimedia.org Предвыборный плакат советского времени

Сейчас, голосуя за партийный список, избиратель видит в бюллетене название партии и фамилию лидера, единого для всей области. В случае принятия поправок в каждом из 25 округов будут фамилии кандидатов только этой территориальной группы. А партийные лидеры фактически лишаться преференций — им придется участвовать в избирательной кампании в своем округе наравне с другими кандидатами.

«Этот закон направлен против «паровозов». Хотим уйти от «паровозной системы», чтобы быть более честными. Избиратель должен голосовать за конкретных людей в своем округе, которые будут решать их проблемы», — говорит депутат, один из авторов поправки Павел Исаев.

Региональные отделения «Справедливой России» и КПРФ выступают против таких новшеств. Они считают, что нововведения позволят «зачистить» областную думу от неугодных оппозиционных политиков.

«Эта система была откатана на выборах в муниципалитет Ярославля. Возможность попасть для партийных лидеров в заксобрание практически исключается. Финансово-административный ресурс единороссов при отсутствии общей части списка позволит провести им в облдуму 90−95% своих людей. Отношение к этому резко отрицательное», — сказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель ярославского городского отделения «Спарведливой России» Анатолий Каширин.

Каширин полагает, что закон выгоден политтехнологам, которые зарабатывают на выборах, так как при внутренней конкуренции между тергруппами влияние выборных специалистов резко возрастает. Коммунисты считают, что закон направлен против них.

«Это сделано для того, чтобы выбивать лидеров партий, и в первую очередь КПРФ. Одновременно «Единая Россия» увеличивает избирательные фонды до 15 млн в округе и до 100 млн для партии. Выборы превращаются в покупку мандата», — полагает депутат Ярославской облдумы от КПРФ Эльхан Мардалиев.

«Если партийный лидер не может выиграть выборы в округе, что это тогда за лидер? Все будут иметь равные шансы. Будет происходить обновление, это естественный процесс», — возражает коммунистам единоросс Павел Исаев.

Нововведения поддерживают и в ЛДПР.

«Считаю, что все должны быть поставлены в равные условия. Избиратель голосует за конкретного человека, за конкретную программу. Думаю, что это правильная инициатива, избирательная кампания будет более эффективна», — говорит депутат собрания Переславского муниципального района от ЛДПР Андрей Ватлин.

С учетом большинства «Единой России» в Ярославской областной думе, сомневаться в принятии закона не приходиться.