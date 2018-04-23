Москва, 23 апреля, 2018, 12:43 — ИА Регнум. На сырьевом рынке в краткосрочной перспективе в центре внимания останутся продолжающиеся усилия производителей нефти о сокращении ее добычи, в рамках договорённостей стран ОПЕК+, заявил корреспонденту эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

eluela31 Нефть

Учитывая данные компании Baker Hughes, опубликованные 20 апреля, количество задействованных буровых установок в США увеличилось еще на пять единиц и составило 820.

«Как видно, США стремится максимально нивелировать усилия стран ОПЕК, обвиняя их об искусственном завышении цен на нефть. Несмотря на подобные высказывания, страны ОПЕК и вне ОПЕК будут стремиться к сохранению баланса по добычи и потреблении нефти», — полагает эксперт.

Понятное дело, что сложившиеся ситуация является напряженной для участников рынка, и они будут следить за публикуемыми данными от Американского института нефти, который во вторник сообщит о запасах нефти в США.

«25 апреля минэнерго США сообщит о запасах нефти и бензина, а также, традиционно, в пятницу важные данные от Baker Hughes, где можно будет увидеть, продолжится ли увеличение числа задействованных буровых установок по добычи нефти в США», — отметил Гасанов.

Сейчас с технической точки зрения уровень поддержки для марки Brent сместился выше и равен $71. Что касается марки WTI, уровень поддержки остался на прежнем месте и равен $66.

«Исходя из вышесказанного, цены на нефть в краткосрочной перспективе, будут относительно стабильны, и будут торговаться выше отметки $71 за баррель для марки Brent. Для марки WTI — выше $66 за баррель», — считает эксперт.

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