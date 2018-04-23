Москва, 23 апреля, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на правовое обеспечение построения единой унифицированной системы комплексной безопасности АПК «Безопасный город», подготовила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 23 апреля. Инициатива также направлена на формирование единого алгоритма взаимодействия всех органов власти.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Наличие единого координатора и единых стандартов сможет решить не только задачи системного подхода в обеспечении безопасности, но и позволит максимально эффективно использовать технические и финансовые возможности. Предлагаю рассмотреть законопроект на межведомственной комиссии, чтобы ускорить процесс обеспечения безопасности в населенных пунктах всей России», — сказала Яровая.

Автор рассчитывает на то, что принятие закона позволит существенно повысить уровень безопасности граждан, объектов жизнеобеспечения и массового пребывания людей, улучшить систему прогнозирования и профилактики рисков.

Предполагается, что все объекты массового пребывания людей заводятся в систему единого контроля и наблюдения за безопасностью, в едином аппаратном центре тут же появляется информация о текущем состоянии безопасности объекта, например, о том, какой объект отключен от наблюдения, где не работает пожарная сигнализация и так далее, пояснила она. Парламентарий также считает важным проанализировать процесс внедрения АПК «Безопасный город» с учетом трагического опыта Кемерово.