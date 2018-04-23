В Госдуме разработан законопроект о правовом внедрении «Безопасного города»
Москва, 23 апреля, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на правовое обеспечение построения единой унифицированной системы комплексной безопасности АПК «Безопасный город», подготовила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 23 апреля. Инициатива также направлена на формирование единого алгоритма взаимодействия всех органов власти.
«Наличие единого координатора и единых стандартов сможет решить не только задачи системного подхода в обеспечении безопасности, но и позволит максимально эффективно использовать технические и финансовые возможности. Предлагаю рассмотреть законопроект на межведомственной комиссии, чтобы ускорить процесс обеспечения безопасности в населенных пунктах всей России», — сказала Яровая.
Автор рассчитывает на то, что принятие закона позволит существенно повысить уровень безопасности граждан, объектов жизнеобеспечения и массового пребывания людей, улучшить систему прогнозирования и профилактики рисков.
Предполагается, что все объекты массового пребывания людей заводятся в систему единого контроля и наблюдения за безопасностью, в едином аппаратном центре тут же появляется информация о текущем состоянии безопасности объекта, например, о том, какой объект отключен от наблюдения, где не работает пожарная сигнализация и так далее, пояснила она. Парламентарий также считает важным проанализировать процесс внедрения АПК «Безопасный город» с учетом трагического опыта Кемерово.