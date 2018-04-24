Урдома, Архангельская область, 25 апреля, 2018, 02:08 — ИА Регнум. Эксперименты на людях — дело безнравственное и наказуемое. Почему этот принцип так легко обходят, когда дело касается образования, рассказывает автор ИА REGNUM Анастасия Шарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Странные, с точки зрения многих родителей, новшества, появившиеся в школе поселка Урдома Архангельской области, привели к протесту, а протест — к суду. Конкретной причиной стало обучение детей теории половой жизни и рассказ о наркотиках. Вероятно, стиль изложения был недостаточно целомудренным, а преподавательского такта не хватило в данном конкретном случае. Но голодовка одной из мам, ребенок которой учится в этой школе, — сигнал крайне тревожный. Пусть даже программа «Полезные навыки», рассказывающая об упомянутых аспектах жизни людей, идеальна (хотя она таковой и не является), почему вопрос о «принудительном обучении» в 99% случаев решается в пользу учебных заведений?..

На мнение родителей не обращают внимания, а культурной традиции, которая должна определять фарватер движения учеников в море знаний, вообще не принимают в расчёт. Такая практика может со временем дать мощную вспышку конфликтов. Или привести к повреждению традиционной русской культуры там, где напористость учителей превзойдет все разумные пределы.

Как не допустить таких безобразий в российском обществе?

Читайте подробности: Кто и как в России решает, кто и как будет учить наших детей?

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