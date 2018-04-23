Ижевск, 23 апреля, 2018, 12:28 — ИА Регнум. Бывший начальник одного из отделений почтовой связи филиала «Почты России» в Ижевске предстанет перед судом за хищение пенсий на сумму более 1,5 млн рублей, сообщает 23 апреля пресс-служба региональной прокуратуры.

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По данным надзорного ведомства, в период с 1 по 28 сентября 2017 года обвиняемая путем внесения ложных сведений в соответствующие документы, поступившие из отдела Пенсионного фонда России, похитила из кассы 1,5 млн рублей, которые подлежали выплате пенсионерам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Тагиле следователи завершили расследование уголовного дела о вооруженном налете на разносчика пенсий.

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