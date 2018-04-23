Ярославль, 23 апреля, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Ярославский полигон «Скоково» безопасен для окружающей среды — заявили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уплотнение мусора в «Скоково»

23 апреля на полигоне побывали представители департамента и журналисты. Руководство полигона продемонстрировало систему захоронения отходов.

«Машина с мусором проходит весовой контроль и при въезде и после разгрузки. Это дает возможность точно определить объем отходов, поступивших на полигон. Проводится радиационный и морфологический осмотр отходов на предмет соответствия сопроводительным документам. Затем во время разгрузки специальные сотрудники — контролеры технологического процесса — наблюдают, соответствует ли заявленный в документах мусор реальному. В случае выявления несоответствия информация по рации передается в диспетчерскую и составляется акт и предъявляется претензия поставщику отходов, а мусор может быть возвращен», — сказал начальник полигона ОАО «Скоково» Александр Сипратов.

По словам Александра Сипратова, полигон соответствует всем современным требованиям экологической безопасности. Привезенные отходы уплотняются специальной машиной, а затем засыпаются инертным материалом.

Для исключения возможности попадания стоков в водные объекты используется передовая система рециркуляции фильтрата. Сточные воды, так называемый фильтрат, собирается в обводной канаве и закачивается назад на тело полигона. Жидкость из канавы откачивает насос мощностью до 80 кубических метров в час.

Об этом говорят и сотрудники контролирующего органа — департамента охраны окружающей среды и природопользования, в ведении которого недавно была передана деятельность по контролю за обращением с твердыми коммунальными отходами.

«Фильтрат циркулирует, не попадая в реку Нору. Это подтверждают проверки, в ходе которых берутся пробы воды и грунта. Ежегодный мониторинг компонентов состояния окружающей среды на полигоне «Скоково» показывает, что негативного влияния, превышающего предельно допустимые концентрации в санитарной зоне не фиксируются, это результат соблюдения технологии на объекте и жестких требований к технологии захоронения отходов, поэтому на сегодняшний день жалоб, выявления фактов нарушений на объекте не фиксируется. Полигон «Скоково» отвечает всем нормативным требованиям экологической безопасности, зафиксированным в нормативных актах», — говорит начальник отдела по обороту твердых коммунальных отходов департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров.

Руководство полигона полагает, что остаточная мощность полигона составляет почти 50%. При этом расти вширь «Скоково» не будет. Сейчас максимальная высота складированного мусора составляет 25 метров, ряд участков ниже этой отметки. В «Скоково» говорят, что максимальная высота складированного мусора может быть около 50 метров через 20 лет.