Москва, 23 апреля, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Ежедневный объем выкупа валюты на внутреннем рынке России с 18 по 20 апреля превышал 17 млрд рублей, говорится в отчете Банка России «Факторы формирования ликвидности банковского сектора».

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Изначально предполагалось, что в течение апреля и в начале мая 2018 года объем средств, направляемых на покупку валюты, составит по 11,5 млрд руб. На эти цели Минфин РФ направил более 240 млрд рублей.

Однако наиболее активно валюта стала закупаться в последние рабочие дни прошлой недели. Двухнедельный перерыв связан с высокой волатильностью на рынке, что позволило ЦБ изменять расписание покупок. Однако это не означает, что объявленный месячный объем также будет снижен.

Кроме того, 11 апреля российский министр финансов Антон Силуанов сообщал, что Минфин РФ не намерен пересматривать месячный объем операций.

Напомним, с февраля 2017 года ведомство направляет средства на покупку валюты, полученные за счет сверхдоходов от продажи нефти. В качестве резервных валют в пропорции 45:45:10 приняты доллары, евро и фунты стерлингов.

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